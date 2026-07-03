Ketan Agrawal Murder : केतन अग्रवाल हत्याकांडाचे बीड कनेक्शन, सिया-चेतनला मदत करणारा 'तो' तरुण कोण? तपासात धक्कादायक माहिती समोर

New Twist in Lohagad Murder Case Investigation : लोहगडावर झालेल्या केतन अग्रवाल खून प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या तपासाला नवा मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. मुख्य आरोपी चेतन चौधरी याचा वर्गमित्र असलेल्या एका तरुणाला खुनाचा संपूर्ण कट आधीपासूनच माहिती होता, अशी खळबळजनक माहिती तपासातून समोर आली आहे. या नव्या माहितीमुळे संपूर्ण प्रकरणाला वेगळी दिशा मिळाली असून, पुणे पोलिस आता या तरुणाच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हा तरुण चेतन चौधरी आणि त्याची मैत्रीण सिया यांचा निकटचा वर्गमित्र आहे. खुनापूर्वी चेतन आणि सियाने या तरुणासोबत केतन अग्रवाल याच्या हत्येचे प्लॅनिंग सविस्तर चर्चा केली होती. १८ जून रोजी लोहगडावर केतनला घेऊन जाण्यासाठी चेतन-सियाने या तरुणाकडे प्रचंड आग्रह केला होता. मात्र, काही वैयक्तिक कारणास्तव तो त्या दिवशी त्यांच्यासोबत गेला नाही. पोलिस सूत्रांनुसार, जर हा तरुण सोबत गेला असता तर या खुनाला वेगळे वळण लागले असते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे..सर्वात संशयास्पद बाब म्हणजे, लोहगडावर खून केल्यानंतर मुख्य आरोपी चेतन चौधरी हा थेट याच वर्गमित्राकडे गेला होता. खुनानंतरची परिस्थिती, आरोपींची पुढील रणनीती आणि इतर महत्त्वाचे मुद्दे या तरुणाकडे असण्याची दाट शक्यता पोलिस व्यक्त करत आहेत..Ketan Agarwal Killed Case : सिया आणि प्रियकर चेतनने रचला थंड डोक्याने कट; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल.हा तरुण मूळचा बीड जिल्ह्यातील रहिवासी असून, सध्या पुण्यातील बालेवाडी येथील एका नामांकित खासगी कंपनीत नोकरी करत आहे. खुनाचा कट माहिती असतानाही त्याने पोलिस किंवा इतर कोणालाही याची माहिती का दिली नाही, आणि खुनानंतर चेतन त्यालाच का भेटला, या प्रश्नांची उत्तरे आता तपास यंत्रणा शोधत आहेत..या नव्या खुलाशामुळे प्रकरण अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. पुणे पोलिस या तरुणाला लवकरच चौकशीसाठी बोलावण्याची तयारी करत आहेत. या प्रकरणात आणखी एक किंवा अधिक अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.