Ketan Agrawal Murder Case : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट; पोलिसांकडून २५०० पानी चार्जशीट दाखल

पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध लोहगड किल्ल्यावर व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांच्या हत्येप्रकरणाला आता महत्त्वाचे कायदेशीर वळण मिळाले आहे. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण करून तब्बल २५०० पानांचे दोषारोपपत्र वडगाव मावळ येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केले आहे. भावी पत्नी सिया गोयल हिने साथीदार चेतन चौधरीच्या मदतीने केतनची दरीत ढकलून हत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी तपासातून व्यक्त केला आहे. .या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी विविध प्रकारचे भौतिक, तांत्रिक आणि वैद्यकीय पुरावे जमा केले. हे सर्व पुरावे आरोपपत्रासोबत न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. घटनास्थळावरून जप्त केलेल्या वस्तू, फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरीचे (FSL) अहवाल आणि डिजिटल पुराव्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. .व्हॉट्सॲप चॅट, कॉल डिटेल्स ठरले महत्त्वाचेपोलिसांच्या तपासात केतन अग्रवाल, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील व्हॉट्सॲप चॅटिंग आणि फोन कॉल डिटेल्स (CDR) यांचाही अभ्यास करण्यात आला. या डिजिटल पुराव्यांसह वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे अहवाल, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब आणि सायबर व वैद्यकीय तज्ज्ञांचे जबाब आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्याची माहिती आहे. .पोलिसांनी विविध पुरावे एकत्र करून आरोपींविरोधात न्यायालयीन खटल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. आता न्यायालयाकडून या कागदपत्रांची छाननी केली जाणार आहे. .आता पुढे काय होणार?आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. न्यायालय आरोपपत्रातील कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर आरोपींवर औपचारिक आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया होऊ शकते. त्यानंतर खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा होईल..दरम्यान, सह-आरोपी चेतन चौधरीचे वकील ॲड. राम सहाणे यांनी न्यायालयात चार्जशीट दाखल झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्राचा कायदेशीर अभ्यास करून न्यायालयात आरोपीची बाजू मांडली जाईल, असे त्यांनी सांगितले..Jalgaon Crime News: झोपलेल्या दोन लेकरांवर बापाचा कुऱ्हाडीने वार, १३ वर्षीय मुलीचा जागीच अंत, मुलाची मृत्यूशी झुंज.लोहगड किल्ल्याच्या दरीत केतन अग्रवाल याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने मावळ तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. आता २५०० पानांच्या आरोपपत्रामुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे न्यायालयीन वळण मिळाले असून, पुढील सुनावणीत कोणते पुरावे समोर येतात याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.