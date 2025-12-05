Pune News: नशीब बलवत्तर ! 'बिबट्याच्या हल्ल्यात तरुण जखमी': अंधारात मोबाईलवर बोलणे आलं अंगलट, नारायणगाव-जुन्नर रस्त्यालगतची थरारक घटना..

-रवींद्र पाटेनारायणगाव : मोबाईलवर बोलत अंधारात उभा असलेला तनिष नवनाथ परदेशी( वय18, राहणार नारायणगाव ) हा तरुण बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झाला. नशीब बलवत्तर म्हणून तो वाचला. ही घटना आज रात्री सव्वा आठ वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव जुन्नर रस्त्यालगत असलेल्या साकार नगरी सोसायटी जवळ घडली. .Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...तनिष याला नारायणगाव ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वर्षा गुंजाळ यांनी त्याच्यावर उपचार केले. आमदार शरद सोनवणे, शिवसेनेचे तालुका अध्यक्ष बाबू पाटे यांनी रुग्णालयात जाऊन तनिष परदेशी याच्यावरील उपचाराची माहिती घेतली..आज रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास तनिष हा नारायणगाव जुन्नर रस्त्यालगत असलेल्या सोसायटी जवळील अंधारात मोबाईलवर बोलत उभा होता. दरम्यान अचानक बिबट्याने त्याच्यावर झडप घातली. बिबट्याच्या नख्या पोटरीवर ओरखडल्याने तो किरकोळ जखमी झाला. वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार, आपात मित्र सुशांत भुजबळ,आदित्य डेरे यांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. .शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...आज रात्री वनविभागाच्या वतीने ड्रोन च्या साह्याने पाहणी केली असता वारुळवाडी या ठिकाणी गुरुवर्य रा.प.सबनीस विद्यामंदिरातील मीनाक्षी कृपा वसतीगृह परिसरात पाहणी केली. या भागात 200 फुटाच्या अंतरावर तीन बिबटे आढळून आले. याच परिसरात काल बिबट्याने चार पाळीव जनावरांचा फडशा पडला होता. वाढलेली बिबट्यांची संख्या या भागातील ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरली आहे. वनविभागाने परिसरात आठ पिंजरे लावले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.