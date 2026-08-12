Maharashtra education officer transfers : बदल्यांचे सत्र सुरूच; १३ परिवीक्षाधीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पदभार, ठाणे पालिकेवर कोल्हापूरच्या ओंकार बजागेंची नियुक्ती

Maharashtra education department transfers : राज्यातील १३ परिवीक्षाधीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणाच्या पुढील टप्प्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदाचा स्वतंत्र पदभार देण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूरचे ओंकार चंद्रकांत बजागे यांची ठाणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचबरोबर कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत..एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१० अंतर्गत हा पदभार देण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना १७ ऑगस्ट २०२६ ते १३ मार्च २०२७ या कालावधीत ३० आठवड्यांसाठी संबंधित पदाचा स्वतंत्र कार्यभार सांभाळावा लागणार आहे.ओंकार बजागे हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील असून, त्यांना ठाणे महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या महानगरपालिकांपैकी एक असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे..या नियुक्तीबरोबरच विशाल पांडुरंग मुळे यांना सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदाचा, अमित प्रकाश भदाणे यांना नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारीपदाचा, विकास कोंडिबा कुकडे यांना लातूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदाचा, तर अशोक उद्धवराव घुगे यांना कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारीपदाचा पदभार देण्यात आला आहे..Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचे ‘मुख्य नेता’पद आधारहीन; उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा.तसेच सुबोध रविंद्र माने यांना सिंधुदुर्ग, वैभव खंडू बाचकर यांना धुळे, श्रद्धा सावळाराम विंजुरके यांना परभणी, मनीषा ज्ञानू कदम यांना रत्नागिरी, प्रेरक प्रकाश उजगारे यांना गडचिरोली, क्रांती प्रभाकर आरसूड यांना नंदुरबार, सुजित रमाकांत वशिदे यांना सोलापूर आणि मंजुश्री माधव कल्लेवाड यांना हिंगोली जिल्ह्यात पदभार देण्यात आला आहे.शिक्षण विभागाने संबंधित अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पदभाराच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.