पुणे

Maharashtra 12th Result 2026 : बारावीचा निकाल जाहीर! कोकण अव्वल, लातूर पिछाडीवर, मुलींचा यशाचा टक्का मुलांपेक्षा ६.३५ ने अधिक

Maharashtra Board Exam News : फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मधील बारावी परीक्षेचा ८९.७९ टक्के निकाल जाहीर झाला असून, कोकण विभागाने बाजी मारली आहे, तर निकालात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट झाली असली तरी मुलींनी पुन्हा एकदा वर्चस्व गाजवत मुलांना मागे टाकले आहे.
Maharashtra HSC Result 2026

Maharashtra HSC Result 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये घेतलेली बारावीची परीक्षा १४ लाख ३३ हजार ५७ विद्यार्थ्यांनी दिली. त्यातील १२ लाख ८६ हजार ८४३ म्हणजेच तब्बल ८९.७९ टक्के विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. मात्र, गेल्यावर्षीच्या (२०२५) तुलनेत यंदा निकालात २.०९ टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

Loading content, please wait...
