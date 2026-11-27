पुणे : जमीन तुमची आहे, त्यामुळे तिचा मालकी हक्क तुम्हालाच सिद्ध करावा लागतो; परंतु हे लवकरच बदलणार आहे. जमीन कोणाची आहे, हे आता सरकार सांगणार आहे. त्यासाठी ‘जमीन मालकी हक्क कायदा’ (महाराष्ट्र लँड टायटलिंग ॲक्ट) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठीचे विधेयक तयार झाले असून हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाण्याची शक्यता आहे. .Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.विधेयकामुळे प्रत्येकाच्या जमिनीचे मालकी हक्क अधिकृत व सुरक्षित होणार आहेत. त्याचसोबत जमिनींच्या व्यवहारातील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार आहे. जमिनीचा मालक कोण आहे, हे राज्य सरकारच सांगणार आहे. जमिनीची अचूक नोंदणी करणे, मालमत्तेची बेकायदा होणारी विक्री रोखणे व मूळ मालकाचा हक्क आश्वासित करण्यासाठी जमीन मालकी हक्क कायदा विधेयक तयार करण्यास २०१४ पासून सुरुवात झाली. .त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने हे विधेयक तयार करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते. त्यावर महसूल, विधी व न्याय विभागाने काही त्रुटी काढून दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाने विधेयकामध्ये दुरुस्त्या करून ते अंतिम केले आहे. आता ते राज्य सरकारकडे पाठविले असून शासनाच्या पातळीवर अंतिम करण्यात आले आहे..त्यामुळे अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेले हे विधेयक अस्तित्वात येण्याची शक्यता अधिक असल्याचे भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले. विधेयकाच्या वृत्तास महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.अनेक सुधारणा प्रस्तावित देशात सर्व्हे क्रमांकानुसार सध्या जमिनीचा प्रकार, क्षेत्र, स्थान अशी नोंद होते. मात्र इमारती व सदनिकांची अचूक नोंद होण्यासाठी या विधेयकामध्ये तरतुदी केल्या आहेत. ज्यामुळे खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे. तसेच मालमत्ता हस्तांतर, खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करतेवेळी न्यायालयीन दाव्यांबाबत माहिती देणे या दुरुस्तीनंतर आवश्यक होणार आहे. अनेक सुधारणा जमीनविषयक विधेयकात प्रस्तावित केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.