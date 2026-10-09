पुणे

Maharashtra Monsoon: महाराष्ट्रातून मॉन्सून परतला! हवामान विभागाची मोठी घोषणा; आता संपूर्ण देशातून कधी घेणार निरोप?

IMD Update Monsoon Set to Withdraw From More Parts of India: महाराष्ट्रातून मॉन्सूनची माघार पूर्ण; हवामान विभागाची अधिकृत घोषणा
Maharashtra Monsoon News Today IMD Confirms Complete Withdrawal of Southwest Monsoon With More Regions Likely to See Exit Soon

Maharashtra Monsoon News Today IMD Confirms Complete Withdrawal of Southwest Monsoon With More Regions Likely to See Exit Soon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) गुरुवारी (ता. ८) संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. मॉन्सूनच्या परतीच्या वाटचालीस पोषक हवामान असल्याने लवकरच मोसमी वारे देशाचा निरोप घेण्याची शक्यता आहे.

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