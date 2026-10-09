Maharashtra Monsoon: महाराष्ट्रातून मॉन्सून परतला! हवामान विभागाची मोठी घोषणा; आता संपूर्ण देशातून कधी घेणार निरोप?

पुणे : नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) गुरुवारी (ता. ८) संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले. मॉन्सूनच्या परतीच्या वाटचालीस पोषक हवामान असल्याने लवकरच मोसमी वारे देशाचा निरोप घेण्याची शक्यता आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...यंदा १९ सप्टेंबर रोजी मॉन्सूनने पश्चिम राजस्थानमधून परतीचा प्रवास सुरू केला. ३ ऑक्टोबर रोजी देशाच्या मोठ्या भागातून माघार घेत, उत्तर भारताचा उर्वरित भाग, संपूर्ण गुजरात व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशासह बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागांतून मॉन्सून परतला..गुरुवारी (ता. ८) मॉन्सूनने महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले. नैॡत्य मोसमी वाऱ्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रासह गोवा, कर्नाटकचा काही भाग, झारखंड, छत्तीसगडच्या आणखी काही भागांतून मॉन्सूनने माघार घेतली आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.मॉन्सूनच्या परतीची सीमा सुपौल, रांची, सुंदरगड, बारगड, विजापूर, हैदराबाद, बेळगाव, पणजीपर्यंत असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. दक्षिण भारताच्या आणखी काही भागातून मॉन्सून परतण्यास पोषक स्थिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.