Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात आज पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात येलो अलर्ट, अंदमानात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता

पुणे : राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने उघडीप दिल्याने उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम आहे. दरम्यान, आज (ता. १९) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. उर्वरित राज्यातही काही ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आलीये..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा सध्या विस्कळीत झाला आहे. कमी दाबाची प्रणाली निवळल्यानंतर उत्तर गुजरात आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून १.५ ते ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच उत्तर तमिळनाडू परिसरात समुद्रसपाटीपासून सुमारे ४.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. मराठवाड्यापासून कर्नाटकमार्गे आग्नेय अरबी समुद्रापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे..सोलापुरात सर्वाधिक तापमानशुक्रवारी (ता. १८) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३७.९ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जेऊर, अमरावती, परभणी, अकोला आणि वर्धा येथेही कमाल तापमान ३६ अंशांपेक्षा अधिक होते. चंद्रपूर येथे ३५ अंशांपेक्षा अधिक तापमान नोंदले गेले. तर महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १७.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Agniveer Exit Plan : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! 4 वर्षांनंतर नोकरीची चिंता मिटणार; सरकारकडून मोठा 'एक्झिट प्लॅन' तयार, जाणून घ्या सविस्तर.दरम्यान, सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ येथे सर्वाधिक ११० मिलिमीटर, तर बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथे १०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..'या' जिल्ह्यांना येलो अलर्टआज कोकणातील रायगड आणि रत्नागिरी, मध्य महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे आणि सातारा, तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, लातूर आणि नांदेड या जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. उर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्रउत्तर थायलंड आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून ७.६ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. या प्रणालीच्या प्रभावामुळे आज (ता. १९) उत्तर अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. पुढे ही प्रणाली ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याच्या दिशेने सरकताना तीव्र होण्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत..मॉन्सूनच्या परतीला आजपासून सुरुवात होण्याची शक्यतानैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या अर्थात मॉन्सूनच्या परतीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टाही विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे आज (ता. १९) पश्चिम राजस्थानातून मॉन्सूनच्या माघारीस सुरुवात होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मॉन्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाल्यानंतर देशातील विविध भागांत परतीच्या पावसाचा टप्पा सुरू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.