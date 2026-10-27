पुणे

Maharashtra Sugar Factories: दहा दिवसांत ९२ कारखान्यांची धुराडी पेटली; ४३ लाख टन गाळप; कोल्हापुरात केवळ एकच कारखाना सुरू

Sugarcane Crushing Gathers Pace Across Maharashtra:दहा दिवसांत ९२ कारखान्यांची धुराडी पेटली; ४३ लाख टन उसाचे गाळप, कोल्हापुरात एकच कारखाना सुरू
Sugarcane Crushing Season Begins Across Maharashtra With 92 Sugar Factories Operating While Only One Mill Starts in Kolhapur

Sugarcane Crushing Season Begins Across Maharashtra With 92 Sugar Factories Operating While Only One Mill Starts in Kolhapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: राज्यात ऊस गाळप हंगामाच्या पहिल्या दहा दिवसांत ९२ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले. या कारखान्यांनी आतापर्यंत ४३ लाख ८७ हजार टन उसाचे गाळप करून ३० लाख ८७ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. तर निव्वळ साखरेचा उतारा ७.०४ टक्के नोंदविण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ एकाच कारखान्याने गाळप सुरू केले आहे.

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