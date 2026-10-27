Maharashtra Sugar Factories: दहा दिवसांत ९२ कारखान्यांची धुराडी पेटली; ४३ लाख टन गाळप; कोल्हापुरात केवळ एकच कारखाना सुरू

पुणे: राज्यात ऊस गाळप हंगामाच्या पहिल्या दहा दिवसांत ९२ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले. या कारखान्यांनी आतापर्यंत ४३ लाख ८७ हजार टन उसाचे गाळप करून ३० लाख ८७ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. तर निव्वळ साखरेचा उतारा ७.०४ टक्के नोंदविण्यात आला. कोल्हापूर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ एकाच कारखान्याने गाळप सुरू केले आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.सण-उत्सवाच्या काळात साखरेचे दर आटोक्यात राहावे, यासाठी नवीन साखर लवकर बाजारात यावी, यादृष्टीने यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार २५ ऑक्टोबरअखेर राज्यातील ४४ सहकारी आणि ४८ खासगी अशा एकूण ९२ कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. नागपूर विभागात अद्याप एकही कारखाना सुरू झालेला नाही. .अमरावती विभागात एका खासगी कारखान्याने गाळप सुरू केले. पश्चिम महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे काही कारखान्यांनी गाळप सुरू करण्याबाबत सावध भूमिका घेतली. विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांनी अद्याप गाळप सुरू केलेले नाही. कोल्हापूर विभागातील सात कारखाने सुरू झाले असून, त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील केवळ एक आणि सांगली जिल्ह्यातील सहा कारखान्यांचा समावेश आहे. पुणे विभागात काही कारखान्यांनी १५ ऑक्टोबरपूर्वीच गाळप सुरू केले होते..पुणे विभागात सर्वाधिक गाळपराज्यातील विभागनिहाय आकडेवारीनुसार, पुणे विभागात सर्वाधिक १० लाख २१ हजार टन उसाचे गाळप झाले. त्यातून ७ लाख ८७ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन मिळाले असून, विभागाचा निव्वळ साखर उतारा ७.७१ टक्के आहे. सोलापूर विभागात सर्वाधिक २३ कारखान्यांनी गाळप सुरू केले असून, तेथे नऊ लाख ५५ हजार टन उसाचे गाळप झाले. अहिल्यानगर विभागात १८ कारखान्यांनी गाळप सुरू केले असून, नऊ लाख १६ हजार टन उसाचे गाळप झाले आहे. कोल्हापूर विभागात गाळप सुरू केलेल्या कारखान्यांची संख्या तुलनेने कमी असली, तरी विभागाचा निव्वळ साखर उतारा ७.८७ टक्के आहे..El Nino: ‘एल निनो’ची स्थिती तीव्र होणार; प्रशांत महासागराचे तापमान ३.८ अंशांनी वाढण्याची शक्यता.विभागनिहाय गाळप हंगामाची स्थितीविभाग कारखाने गाळप(लाखटनामध्ये) साखर उत्पादन(लाख क्विंटल) साखर उतारा(टक्के)कोल्हापूर ७ ३.१४ २.४७ ७.८७पुणे १४ १०.२१ ७.८७ ७.७१सोलापूर २३ ९.५५ ६.५१ ६.८२अहिल्यानगर १८ ९.१६ ५.५८ ७.१८छत्रपती संभाजीनगर १२ ६.१६ ३.९४ ६.४नांदेड १७ ५.०३ ३.०९ ६.१४अमरावती १ ०.६२ ०.४१ ६.६१ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.