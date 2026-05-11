Maharashtra land law: राज्यात जुलैपासून ‘जमीन मालकी हक्क कायदा’: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा, महाराष्ट्र ठरणार पहिले राज्य!

पुणे/कात्रज : ‘‘जमीन मालकी हक्क कायदा (लँड टायटलिंग ॲक्ट) जुलै महिन्यापासून राज्यात लागू होणार असून, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेची मालमत्ता ही ‘निश्चित मालमत्ता’ म्हणून गणली जाईल. ही मालमत्ता जगातील कोणत्याही देशात ‘कॅश’ करता येणे शक्य होणार आहे,’’ असे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .भारती विद्यापीठाच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी (ता. १०) आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आमदार भीमराव तापकीर, ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कार्यवाह आमदार विश्वजीत कदम, कुलपती शिवाजीराव कदम, कार्याध्यक्ष आनंदराव पाटील, उपाध्यक्ष इंद्रजित मोहिते, कुलगुरू विवेक सावजी, संचालिका अस्मिता जगताप आदी उपस्थित होते..बावनकुळे म्हणाले, ‘‘डॉ. पतंगराव कदम यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेले कार्य हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे. ‘गल्लीतली शाळा’ ते भारती विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प करून तो पूर्ण करून दाखवला. तसेच, नागपूर येथे भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा, यासाठी आवश्यक सहकार्य शासन करेल.’’.भुसे म्हणाले, ‘‘सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी भारती विद्यापीठाने आराखडा तयार केल्यास शासन त्याचा स्वीकार करेल. शाळांमध्ये शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे, उत्तम इमारती देण्यासोबतच शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मराठी शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेविषयी प्रेम आणि व्यावहारिक शिक्षण देण्याचा मानस आहे.’’ सरदेसाई म्हणाले, ‘‘सध्या दूरचित्रवाहिन्यांवर आवाज जास्त आणि वृत्त कमी, अशी स्थिती आहे. वादविवादांमुळे युवा पिढीसमोर देशाचे सकारात्मक चित्र उभे राहत नाही. राजकारण्यांना प्रश्न विचारण्याची ताकद पत्रकारांकडे असणे आवश्यक आहे.’’ आमदार विश्वजीत कदम यांनी प्रास्ताविकात विद्यापीठाचे शैक्षणिक व सामाजिक योगदान विशद केले. मिलिंद जोशी यांनीही प्रास्ताविक केले, तर के. डी. जाधव यांनी आभार मानले..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .राजदीप सरदेसाई यांचा गौरवपत्रकारितेच्या क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना या कार्यक्रमात ‘डॉ. पतंगराव कदम स्मृती पुरस्कारा’ने सन्मानित केले. दोन लाख ५१ हजार रुपये, मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. पुरस्काराचे हे दुसरे वर्ष आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.