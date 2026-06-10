Pune News: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘विद्यार्थी सहाय्यता केंद्र’ सुरू, प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ संपणार

पुणे: राज्यातील विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा, प्रवेश प्रक्रियेबाबत अधिकृत माहिती देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन, विद्यार्थी-पालकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘विद्यार्थी सहाय्यता केंद्र’ उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ४० केंद्रे सुरू करण्यात येतील. मुंबईत तीन, पुण्यात दोन आणि नागपूरमध्ये दोन केंद्रे असणार आहेत. या केंद्रांची सेवा बुधवारपासून (ता. १०) सुरू होणार आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी ही माहिती देण्यात आली. राज्यातील विद्यार्थ्यांना सीईटी परीक्षा, केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया, शिष्यवृत्ती योजना आणि प्रवेशासंदर्भात अचूक माहिती योग्य मार्गदर्शन त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध व्हावे, यासाठी हे केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे पाटील यांनी सांगितले..या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, सीईटी कक्षाचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर तसेच जिल्हास्तरीय समन्वयक ऑनलाइन उपस्थित होते.एकूण ४० केंद्रांपैकी २६ केंद्रांचे काम पूर्ण झाले असून सहा केंद्र अंतिम टप्प्यात आहेत. उर्वरित आठ केंद्रही लवकरच कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत..जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्था, कक्षाच्या अधिनस्त कार्यरत परीक्षा केंद्र आणि सीईटी कक्ष यांच्यात समन्वय साधणे, परीक्षार्थींना केंद्रीय प्रवेशप्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील तांत्रिक माहिती देणे, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार, पात्रता आणि क्षमतेनुसार योग्य अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक संस्थांच्या निवडीसाठी मार्गदर्शन करणे या उद्देशाने केंद्र सुरू करण्यात येत आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.केंद्राची वैशिष्ट्ये...कॅप फेऱ्या, संबंधित अभ्यासक्रम, पात्रता निकष, परीक्षा पद्धत, वेळापत्रक, अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती मिळणारविविध शिष्यवृत्ती योजना, पात्रता निकषांबाबत माहिती दिली जाणारकेंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील शंकांचे होणार निरसनकरिअर मार्गदर्शन आणि समुपदेशनविद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप आणि रोजगाराच्या संधींबाबत मार्गदर्शनप्रवेश प्रक्रियेत सहाय्य करणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.