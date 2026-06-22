पुणे

हवामान २२ जून २०२६

हवामान २२ जून २०२६
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हवामान २२ जून २०२६
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उद्या तापमान वातावरण परवा तापमान वातावरण
अहिल्यानगर ३५.०/२४.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२४.० अंशतः ढगाळ
छत्रपती संभाजीनगर ३६.०/२५.० अंशतः ढगाळ ३६.०/२६.० अंशतः ढगाळ
अमरावती ४०.०/४१.० अंशतः ढगाळ ४२.०/२२.० अंशतः ढगाळ
अकोला ४१.०/२८.० अंशतः ढगाळ ४०.०/२७.० अंशतः ढगाळ
धाराशिव ३६.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२२.० अंशतः ढगाळ
भंडारा ३४.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२७.० अंशतः ढगाळ
धुळे ३१.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२७.० अंशतः ढगाळ
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मुंबई ३२.०/२४.० अंशतः ढगाळ ३३.०/२४.० अंशतः ढगाळ
कोल्हापूर ३२.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३१.०/२३.० अंशतः ढगाळ
रत्नागिरी ३०.०/२५.० पाऊस ३२.०/२५.० पाऊस
लातूर ३७.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२२.० अंशतः ढगाळ
बीड ३५.०/२५.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२५.० अंशतः ढगाळ
जालना ३७.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३७.०/२६.० अंशतः ढगाळ
परभणी ३९.०/२६.० अंशतः ढगाळ ३७.०/२६.० अंशतः ढगाळ
जळगाव ३८.०/२७.० अंशतः ढगाळ ३९.०/२७.० अंशतः ढगाळ
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पुणे ३५.०/२५.० अंशतः ढगाळ ३५.०/२५.० अंशतः ढगाळ
सातारा ३२.०/२२.० अंशतः ढगाळ ३१.०/२३.० अंशतः ढगाळ
सांगली ३१.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३०.०/२२.० अंशतः ढगाळ
वेंगुर्ला ३१.०/२४.० पाऊस ३२.०/२४.० पाऊस
नाशिक ३४.०/२३.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२३.० अंशतः ढगाळ
नांदेड ३८.०/२७.० अंशतः ढगाळ ३८.०/२७.० अंशतः ढगाळ
नागपूर ४२.०/२८.० अंशतः ढगाळ ४२.०/२७.० अंशतः ढगाळ
सोलापूर ३६.०/२५.० अंशतः ढगाळ ३४.०/२५.० अंशतः ढगाळ
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नागपूर हवामान
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रत्नागिरी पाऊस
लातूर हवामान
सांगली हवामान
नांदेड हवामान
सोलापूर हवामान
आणि वेंगुर्ला हवामान.

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