Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांचा हवामान अंदाज, १० जिल्ह्यांना अलर्ट; विजांसह वादळी पावसाचा इशारा

Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रातील १० जिल्ह्यांत आज (९ ऑगस्ट) विजांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाने जळगाव, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नागपूर आणि गोंदिया या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट दिला आहे. या भागांत जोरदार वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. उर्वरित राज्यात काही ठिकाणी ढगाळ हवामानासह हलक्या सरींची शक्यता आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत वादळी पावसासाठी पोषक वातावरण राहणार आहे. जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगरसह मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि लातूर तसेच विदर्भातील नागपूर व गोंदिया जिल्ह्यांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानपासून दिल्ली, मध्य प्रदेशमार्गे पश्चिम बंगाल आणि पुढे बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. मात्र, झारखंड परिसरातील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती या पट्ट्यात विलीन झाली आहे..पुढील पाच दिवसांचा अंदाजविदर्भातील १० जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत काही ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यात हलक्या सरींचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.राज्यातील बहुतांश भागात ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी हलक्या सरी पडू शकतात. या काळात बहुतांश भागात पावसापासून उघडीप मिळण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.