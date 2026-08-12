पुणे

Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra weather : महाराष्ट्रात बहुतांश भागात पावसाची उघडीप राहण्याची शक्यता आहे. मात्र पुणे जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला असून पुढील ४ दिवसांचा अंदाज समोर आला आहे.
Maharashtra rain forecast pune alert

Maharashtra rain forecast pune alert

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra rainfall : राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने उघडीप दिली आहे. कोकण आणि घाटमाथ्यावर काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम सरी सुरू आहेत. मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाने उघडीप दिली आहे. त्यामुळे पिकांना पावसाची प्रतीक्षा आहे. पुढील ४ दिवस ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

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