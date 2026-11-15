पुणे

Maharashtra Weather : राज्यात थंडीची चाहूल अधिक गडद; धुळ्यात पारा १०.४ अंशांवर, तर रत्नागिरीत तापमानाने गाठला ३६.१ अंशांचा टप्पा

Maharashtra Weather Update: Dhule Records Lowest Temperature : राज्यात थंडीची चाहूल लागून गारठा वाढत आहे. सकाळी थंडी जाणवत असली तरी दुपारी उन्हाचा चटका कायम आहे. धुळे येथे नीचांकी तापमानाची नोंद झाली असून रत्नागिरीत उच्चांकी तापमान नोंदवले गेले आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राज्यात थंडीची चाहूल लागली असून, गारठा वाढत आहे. मात्र, कमाल तापमान अद्यापही ३३ अंशांच्या वर असल्याने सकाळी गारठा आणि दुपारी उन्हाचा चटका, अशी स्थिती कायम आहे. शनिवारी (ता. १४) धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १०.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.

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