Maharashtra Weather : राज्यात थंडीची चाहूल अधिक गडद; धुळ्यात पारा १०.४ अंशांवर, तर रत्नागिरीत तापमानाने गाठला ३६.१ अंशांचा टप्पा

पुणे : राज्यात थंडीची चाहूल लागली असून, गारठा वाढत आहे. मात्र, कमाल तापमान अद्यापही ३३ अंशांच्या वर असल्याने सकाळी गारठा आणि दुपारी उन्हाचा चटका, अशी स्थिती कायम आहे. शनिवारी (ता. १४) धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १०.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. .तर, रविवारी (ता. १५) राज्याच्या किमान तापमानातील घट कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. राज्याच्या कमाल तापमानात घट होत असली तरी, दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम आहे. शनिवारी (ता. १४) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये कोकणातील रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे..डहाणू, अहिल्यानगर, सोलापूर येथे कमाल तापमान ३४ अंशांपेक्षा अधिक होते. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १०.४ अंश, परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात १०.५ अंश सेल्सिअस, निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ११.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जेऊर येथे १२ अंश आणि गोंदिया व यवतमाळ येथे १३ अंशापेक्षा कमी तापमानाची नोंद झाली. आज (ता. १५) राज्याच्या किमान तापमानातील घट कायम राहण्याचा अंदाज आहे. बंगालच्या उपसागरात उद्या चक्रीवादळ आग्नेय बंगालच्या उपसागरात शनिवारी (ता. १४) ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय होते..या प्रणालीची तीव्रता वाढत असून, मध्य बंगालच्या उपसागरात सोमवारी (ता. १६) चक्रीवादळाची निर्मिती होण्याचे संकेत आहेत. दक्षिण तमिळनाडू आणि परिसरावर समुद्र सपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.