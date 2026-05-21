Maharashtra Weather: कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील ५ दिवस पावसाची शक्यता; मराठवाड्यातही पावसाचा अंदाज..

पुणे: कोकण-गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रात पुढील चार ते पाच दिवस आणि मराठवाड्यात पुढील दोन दिवस पावसाची शक्यता आहे. या भागातील कमाल तापमानात दोन ते तीन अंश सेल्सिअस घट होईल. मात्र, विदर्भात हवामान कोरडे राहील, असा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविला आहे..नैऋत्य मोसमी पावसाची वाटचाल स्थिर आहे. मोसमी वारे दक्षिण-पूर्व अरबी समुद्र, दक्षिण-पश्चिम आणि दक्षिण-पूर्व बंगालचा उपसागर, पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागराच्या काही भागात पुढील तीन ते चार दिवसांत पोहोचण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये गुरुवारी (ता. २१) तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह, ताशी ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची आणि मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..पुणे आणि आसपासच्या परिसरात पुढील दोन ते तीन दिवस आकाश मुख्यत: निरभ्र राहील. दरम्यान, दुपारी किंवा संध्याकाळी हवामान अंशतः ढगाळ राहील, असा हवामानशास्त्र विभागाचा अंदाज आहे..उष्णतेच्या लाटेचा 'रेड अलर्ट'विदर्भातील अकोला, अमरावती आणि वर्धा जिल्ह्यांमध्ये पुढील दोन दिवस उष्णतेची लाट, तर काही ठिकाणी तीव्र उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना सतर्कतेचा 'रेड अलर्ट' दिला आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पुढील दोन ते तीन दिवस उष्णतेची लाट राहणार असल्याने या जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' दिला आहे.