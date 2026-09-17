पुणे

Maharashtra Weather: पावसाने दडी मारली; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला! आज ‘या’ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता

Maharashtra Heat Rises As Rain Takes A Break: राज्यात उष्णतेचा तडाखा कायम; मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात आज विजांसह हलक्या सरींचा अंदाज, तर उर्वरित भागांत ऊन-सावल्यांच्या खेळात अधूनमधून पावसाची शक्यता
Maharashtra Weather Today Rain Break Heat And Humidity Rise Pune Satara Sangli Solapur Beed Latur Nanded Rain Forecast

Maharashtra Weather Today Rain Break Heat And Humidity Rise Pune Satara Sangli Solapur Beed Latur Nanded Rain Forecast

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पावसाने दडी मारल्याने राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढला आहे, तर तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी सुरूच आहेत. आज (ता. १७) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे, तर उर्वरित राज्यात मुख्यतः उघडिपीसह ऊन-सावल्यांचा खेळात हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

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