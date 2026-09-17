Maharashtra Weather: पावसाने दडी मारली; राज्यात उन्हाचा चटका वाढला! आज ‘या’ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता

पुणे : पावसाने दडी मारल्याने राज्यात उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढला आहे, तर तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी सुरूच आहेत. आज (ता. १७) मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे, तर उर्वरित राज्यात मुख्यतः उघडिपीसह ऊन-सावल्यांचा खेळात हलक्या सरींचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा दक्षिणेकडे आला असून, वरील कमी दाब प्रणालीपासून दिसा, जयपूर, आग्रा, लखनऊ, गया, सागर बेटे ते ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय आहे. आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीय भाग, रायलसीमा परिसरावर समुद्र सपाटीपासून १.५ किलोमीटर उंचीदरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. .दक्षिण कर्नाटकपासून मन्नारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. राज्यात पावसाची उघडीप असून, ढगाळ हवामानासह ऊन सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. उन्हाचा चटक्याबरोबरच उकाडाही वाढला आहे..Indian Army Success Story: चार प्रयत्न, अपयशाची मालिका अन् जिद्दीने मिळवले यश; श्रावणी शिंत्रे भारतीय लष्करात लेफ्टनंट, यशाची प्रेरणादायी काहाणी. आज (ता. १७) मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तर उर्वरित राज्यात मुख्यतः उघडीप राहून, ढगाळ हवामानासह ऊन-सावल्यांच्या खेळात हलक्या सरींची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.