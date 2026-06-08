पुणे

Pune Monsoon News: अखेर प्रतीक्षा संपणार! पुण्यात मान्सूनचे आगमन कधी होणार? हवामान विभागाने तारीखच सांगितली! मोठी अपडेट समोर

Pune Rain News: पुण्यात मान्सूनचे आगमन आता अगदी जवळ आले आहे. मान्सून आज संध्याकाळपर्यंत शहरात दाखल होऊ शकतो. येत्या काही दिवसांत मेघगर्जना, सोसाट्याचा वारा आणि हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
Maharashtra monsoon update

Maharashtra monsoon update

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन झाले असून, हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, मान्सून आज संध्याकाळपर्यंत पुण्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात जिल्ह्यात आकाश बहुतांशी निरभ्र राहील. तथापि, दुपार किंवा संध्याकाळच्या सुमारास अंशतः ढगाळ आकाश, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस आणि वादळी पावसाची शक्यता आहे.

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