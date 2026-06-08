Pune Monsoon News: अखेर प्रतीक्षा संपणार! पुण्यात मान्सूनचे आगमन कधी होणार? हवामान विभागाने तारीखच सांगितली! मोठी अपडेट समोर

महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन झाले असून, हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, मान्सून आज संध्याकाळपर्यंत पुण्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे. या आठवड्यात जिल्ह्यात आकाश बहुतांशी निरभ्र राहील. तथापि, दुपार किंवा संध्याकाळच्या सुमारास अंशतः ढगाळ आकाश, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस आणि वादळी पावसाची शक्यता आहे. .हवामान विभागाने म्हटले आहे की, सध्याची हवामान परिस्थिती मान्सूनच्या प्रगतीसाठी अनुकूल आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत, मान्सून महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये तसेच कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या अनेक भागांमध्ये पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. पूर्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि अरबी समुद्राच्या प्रदेशातील सक्रिय चक्रीवादळी स्थिती आणि विविध द्रोणी प्रणालींमुळे पावसाला चालना मिळत आहे. यामुळे कोकण, किनारपट्टीचे प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये चांगला पाऊस पडू शकतो..Monsoon Alert: मॉन्सूनचा वेग मंदावणार; १५ जूनपर्यंत पेरणीची घाई टाळा, शेतकऱ्यांना सरकारचा इशारा.शनिवारी नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी महाराष्ट्रात प्रवेश केला. या आठवड्यात पुण्यात मेघगर्जनेसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. कोकण आणि किनारपट्टीवरील महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. १० ते १३ जून दरम्यान कोकण आणि गोव्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. ७ ते १३ जून दरम्यान मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. गुजरात, सौराष्ट्र आणि कच्छच्या काही भागांमध्ये पावसाची शक्यता आहे..Weather: मान्सून महाराष्ट्र व्यापणार! विदर्भ-पश्चिम महाराष्ट्रात यलो अलर्ट; हवामान विभागाकडून नवी माहिती समोर.हवामान विभागाने लोकांना खराब हवामानात सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, येत्या काही दिवसांत मान्सूनचा जोर वाढण्याची शक्यता असून, त्यामुळे राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांना उकाड्यापासून दिलासा मिळेल. या आठवड्यात पुण्यातील रहिवाशांनाही उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, विशेषतः सायंकाळच्या पावसामुळे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.