पुणे

IIM Centre: 'आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात';राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी; २०२६ पासून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होणार

Higher Education Boost: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि संशोधन परंपरेतही एक ऐतिहासिक पाऊल पडले असल्याचे मानले जात आहे. पुणे हे वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान व औद्योगिक केंद्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे जाळे, स्टार्टअप संस्कृती अशी शैक्षणिक ओळख आहे. त्यामुळे आयआयएमचा कॅम्पस शहरासाठी नैसर्गिक पूरक ठरणार आहे.
"Big boost for Pune as IIM Mumbai’s new centre gets approval – training to begin in 2026."

"Big boost for Pune as IIM Mumbai’s new centre gets approval – training to begin in 2026."

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: पुण्याच्या शैक्षणिक शिरपेचात मानाचा नवा तुरा रोवला जाणार आहे. देशातील नामांकित व्यवस्थापन संस्था आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात सुरू होणार असून, यामुळे पुण्याच्या शैक्षणिक ओळखीला जागतिक आयाम लाभणार आहे. केंद्रीय नागरी उड्डाण व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला आयआयएमच्या डीन कमिटी आणि ॲकॅडमिक कौन्सिलने मंजुरी दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
Training
district
Higher Education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com