माळशेज घाटमार्गे पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक बंद, पर्यायी मार्ग कोणते? जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती

Malshej Ghat: माळशेज घाटाच्या अलिकडे कल्याण अहिल्यानगर महामार्गावर करंजाळे इथं रस्ता सात फुट खचल्यानं वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे. माळशेज घाटमार्गे मुंबईला जाणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलीय..कल्याण-माळशेज घाट राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६१ मौजे करंजाळे गावाच्या ठिकाणी रस्ता खचला आहे. त्यामुळे माळशेजघाट मार्गे अहिल्यानगर तसेच पुणे येथून मुंबईकडे जाणारी सर्व प्रकारची वाहतूक पुर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. वाहतूक नियमन व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये याकरिता वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..मला सारखा सारखा फोन नका करू, मी आता देशाचा मुलगा; अभिजीत दीपकेने वडिलांना असं का सांगितलं? .रस्त्याला शनिवारी मोठी भेग पडली होती. मात्र रात्रभर झालेल्या पावसानं रविवारी सकाळी रस्त्याखालची माती वाहून गेली आणि रस्ता सात फूट खचला. या घटनेनंतर बांधकाम विभागाने तातडीने धोकादायक भागाभोवती बॅरिकेड्स लावले आणि वाहतूक एकेरी करण्यात आली होती. मात्र आता ही वाहतूक पूर्ण बंद करण्यात आलीय..पर्यायी मार्ग कसा?अहिल्यानगर कल्याण महामार्गाची वाहतूक माळशेज घाटातून बंद केल्यानंतर पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आलीय. आळेफाटा इथून वाहतूक नारायणगाव-खेड-चाकण-तळेगाव (एमआयडीसी)-लोणावळा खोपोली-मुंबई या मार्गे वळवण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी वाहतुकीसंदर्भात आदेश जारी केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.