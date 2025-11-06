पुणे

Morwadi Leopard : मंचर शहरातील मोरडेवाडी शाळेजवळ बिबट्याचा वावर; पालक‧शिक्षकांमध्ये घबराट

Leopard Threat : मंचर नगरपंचायतीच्या हद्दीत मोरडेवाडी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेपासून अवघ्या २०० मीटर अंतरावर गुरुवारी सकाळी ११ वाजता उजव्या कालव्यात पाणी पिणारा बिबट्या दिसल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. संगणक शिक्षिका ममता त्रिवेदी व पालक शितल बागल यांनी बिबट्याला पाहताच घाबरून आरडाओरडा केला.
Leopard spotted near Mordevadi school in Manchar, causing panic.

Leopard spotted near Mordevadi school in Manchar, causing panic.

sakal
डी के वळसे पाटील
Updated on

मंचर : ग्रामस्थ व शिक्षकांनी तत्काळ फटाके वाजवत आवाज केल्याने बिबट्या जवळच्या मका शेतात पसार झाला. अलीकडच्या काळात मंचर शहर परिसरात बिबट्याचावावर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मोरडेवाडी जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक शैलेंद्र चिखले, तसेच ग्रामस्थ बाजीराव मोरडे, संदीप मोरडे व धनेश मोरडे यांनी पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे.

Leopard spotted near Mordevadi school in Manchar, causing panic.
Manchar Leopard : मंचर परिसरात तब्बल २० बिबट्यांचा वावर, पेठ येथे पोलट्रीवर बिबट्याची बैठक!
Loading content, please wait...
pune
Leopard
manchar
Wildlife
Manchar local news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com