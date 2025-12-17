पुणे

Manikrao Kokate Resignation : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब? अजित पवार–फडणवीस भेटीने खळबळ

Maharashtra Political Update : क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटेंच्या राजीनाम्याबाबत मोठी राजकीय चर्चा सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Ajit Pawar Devendra Fadnavis Meeting : राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अचानक भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. कोकाटेंवर कोणत्याही क्षणी अटक वॉरंट निघण्याची शक्यता असताना ही भेट झाल्याने मंत्री कोकाटेंच्या राजीनाम्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

