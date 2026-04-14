Maoist Song Dance Pune: पुण्यातील वसतिगृहात माओवादी आशय असलेल्या गाण्यावर नृत्य; Video Viral

Pune Latest News: पुण्याच्या विश्रांतवाडी येथे असलेल्या शासकीय वसतिगृहातील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमामुळे अनपेक्षितपणे वाद उभा राहिला आहे. "ओ रे बंदूक वाले" या गाण्यावर विद्यार्थ्यांनी नृत्य सादर केले. त्यानंतर याचा व्हिडीओ समोर आला. गाण्यात माओवादी कमांडर माडवी हिडमा याचे कथित गौरवगान असल्याच्या आरोपांमुळे पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत. मात्र हा प्रकार अनावधानाने घडल्याचं स्पष्ट होत आहे..व्हिडीओ समोर आल्यानंतर समाजकल्याण विभागानेही तत्काळ पावलं उचलली. समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी सांगितले की, "या प्रकरणाची चौकशी करून आम्ही आणि पोलिसांनीही माहिती काढली. प्राथमिक निष्कर्षांनुसार विद्यार्थ्यांकडून हे गाणं अनवधानाने वाजवलं गेलं." असं लोंढे म्हणाले..कार्यक्रमाचा हेतू पूर्णपणे सांस्कृतिककार्यक्रमाचा हेतू पूर्णपणे सांस्कृतिक होता, असं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. पारंपरिक पोशाख परिधान करून नृत्य सादर करण्याची कल्पना विद्यार्थ्यांचीच होती. यासाठी त्यांनी यूट्यूबवर गाणी शोधली आणि फक्त संगीत आवडल्यामुळे हे गाणे निवडले, असेही समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या सादरीकरणासाठी कोणतीही पूर्वतयारी नव्हती. अगदी शेवटच्या क्षणी हे सादरीकरण ठरवण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय. त्यामुळे गाण्याच्या आशयाचा सखोल विचार झाला नसल्याचं कळतंय..दरम्यान, या वसतिगृह परिसरात एकूण सात हॉस्टेल्स असून सुमारे १००० विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. सध्या परीक्षेनंतर सुमारे ६०० ते ७०० विद्यार्थी उपस्थित होते. त्यापैकी ८५ टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असून उर्वरित १५ टक्के इतर समाजातील आहेत. कार्यक्रम विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून आयोजित केला होता आणि त्यासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती, ही बाबही समोर आली आहे..व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र बोलावून या प्रकाराचे गांभीर्य समजावून सांगितले. "पुन्हा अशा प्रकारची चूक, अगदी अनवधानानेही घडू नये यासाठी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्यात आले आहे," असे लोंढे यांनी स्पष्ट केले.