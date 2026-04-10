Marathi Movie : 'द ट्रॅप' हा मराठी चित्रपट शुक्रवार पासून प्रदर्शित

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील सुजित रामचंद्र जाधव या छंदिष्ठ युवकाने 'द ट्रॅप' या चित्रपटाची निर्मिती प्रथमच केली आहे. शुक्रवार (ता.१०) पासून हा चित्रपट प्रथमच प्रदर्शित झाला आहे..मराठी सिनेसृष्टीतील चॉकलेट बॉय आणि डॅशिंग अभिनेता हार्दिक जोशी पुन्हा एकदा एका वेगळ्या व गूढ भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर आला आहे. त्याचा बहुप्रतिक्षित सस्पेन्स थ्रिलर चित्रपट 'द ट्रॅप' चे पहिले पोस्टर सोशल मीडियावर प्रथम व्हायरल झाले त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. या चित्रपटाच्या पोस्टरचे प्रकाशन वाघोली मार्च महिन्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व मान्यवरांच्या हस्ते झाले असल्याचे सुजित जाधव यांनी सांगितले..या पोस्टरमध्ये केवळ हार्दिक जोशीचाच नव्हे, तर नवोदित अभिनेता सुजित जाधवचाही प्रभावी आणि लक्षवेधी लूक समोर आला आहे. पहिल्याच चित्रपटात हार्दिकसारख्या अनुभवी अभिनेत्यासोबत स्क्रीन शेअर करत सुजित जाधवने दमदार उपस्थिती दर्शवली असून, त्याची झलकही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. त्यामुळे या चित्रपटातून मराठी चित्रपटसृष्टीला एक नवा व ताकदीचा चेहरा स्पष्ट दिसत आहेत..'द ट्रॅप' हे नाव जरी साधं वाटलं, तरी त्यामागील अर्थ अत्यंत खोल आहे...!'ट्रॅप' म्हणजे असं जाळं, ज्यात एकदा अडकला की सुटका अशक्य...!पोस्टरमध्ये दिसणाऱ्या गडद सावल्या, नजरेतील शांत पण अस्वस्थ करणारी भावना आणि काहीतरी लपवलं गेल्याची जाणीव हे सगळं मिळून या चित्रपटाच्या रहस्यमय कथानकाची झलक देतं. प्रत्येक पात्र काहीतरी लपवत आहे, प्रत्येक चेहरा खरा आहे की मुखवटा, हे ओळखणं कठीण आहे..हार्दिक जोशीचा गूढ आणि गंभीर अंदाज, तसेच सुजित जाधवचा ठसठशीत लूक यामुळे ही जोडी प्रेक्षकांना वेगळा अनुभव देणार, यात शंका नाही. याशिवाय चित्रपटात जेष्ठ अभिनेते मोहन जोशी, संजय खापरे, श्याम मोहिते आणि स्वाती लिमये यांच्यासारखी कसलेली कलाकार मंडळीही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये सामील आहेत..या चित्रपटाची निर्मिती सुजित उर्फ योगेश रामचंद्र जाधव यांनी केली असून, कथा आणि दिग्दर्शन अमोल लक्ष्मण खापरे यांचे आहे. पटकथा, संवाद आणि गीतलेखन अभिजीत रूपा राजेंद्र कोळेकर यांनी केले आहे, तर क्रिएटिव्ह दिग्दर्शक म्हणून निरंजन पत्की यांची मोलाची साथ लाभली आहे. संगीतकार नितीन उगलमुगले यांनी चित्रपटाला प्रभावी संगीत दिले आहे. कार्यकारी निर्माता म्हणून रत्नेश पन्हाळकर यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. मेकअप विभाग विशाखा शिंदे आणि विशाल निघोळ यांनी हाताळला असून, पोस्ट प्रोडक्शनची धुरा आय फोकस स्टुडिओ (विजय-दिनेश) यांनी सांभाळली आहे...!.चित्रपटाबद्दल बोलताना हार्दिक जोशी म्हणाले,'द ट्रॅप'मधून मला एक वेगळी आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारायला मिळाली आहे. आजवर अशा प्रकारच्या सस्पेन्स थ्रिलरची संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे ही भूमिका मी पूर्ण ताकदीने साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे...!रहस्य, थरार आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेला 'द ट्रॅप' प्रेक्षकांना एका वेगळ्या अनुभवाच्या प्रवासावर घेऊन जाणार आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनात लवकरच घर करून राहील. चित्रपट प्रदर्शित झाल्याबद्दल शिरूर तालुक्यासह तळेगाव ढमढेरे गावात सुजित जाधव यांच्या बद्दल आनंद व्यक्त केला जात आहे.