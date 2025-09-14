पुणे

Marathi Sahitya Sammelan : ‘पानिपत’कारांच्या गळ्यात माळ? मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपद अन्‌ तारखा आज ठरणार

99th Sammelan : साताऱ्यात होणाऱ्या ९९व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी विश्वास पाटील यांची निवड होण्याची शक्यता असून, साहित्य वर्तुळात याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
पुणे : सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड रविवारी (ता. १४) होणार असून, संमेलनाच्या तारखा व रूपरेषाही जाहीर होणार आहे. एकेकाळच्या मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या साताऱ्यात होत असलेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांच्या गळ्यात पडण्याचा योग जुळून येण्याची शक्यता दाट आहे.

