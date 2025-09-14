Marathi Sahitya Sammelan : ‘पानिपत’कारांच्या गळ्यात माळ? मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपद अन्‌ तारखा आज ठरणार

पुणे : सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड रविवारी (ता. १४) होणार असून, संमेलनाच्या तारखा व रूपरेषाही जाहीर होणार आहे. एकेकाळच्या मराठा साम्राज्याची राजधानी असलेल्या साताऱ्यात होत असलेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची माळ ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांच्या गळ्यात पडण्याचा योग जुळून येण्याची शक्यता दाट आहे..अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाची रविवारी टिळक रस्त्यावरील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत बैठक होणार आहे. शतकपूर्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड होणार, याची साहित्य वर्तुळात उत्सुकता आहे. विश्वास पाटील यांच्या नावाची दिल्ली येथे झालेल्या ९८ व्या साहित्य संमेलनावेळीदेखील चर्चा होती. मात्र काही कारणाने त्या वेळी त्यांचे नाव मागे पडले. यंदा मात्र महामंडळांच्या बहुतांश सदस्यांचा त्यांना पाठिंबा असल्याचे कळते..साहित्य संमेलनावर परखड शब्दांत टीका करणाऱ्या आणि आजवर संमेलनांपासून दूर राहणाऱ्या ज्येष्ठ साहित्यिक ‘कोसला’कार भालचंद्र नेमाडे यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. मात्र यंदाच्या संमेलनात तरी त्यांनी अध्यक्षपद स्वीकारण्याची शक्यता धूसर आहे. तसेच, ज्येष्ठ.साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यात दिलेल्या अमूल्य योगदान लक्षात घेता त्यांनाही संमेलनाध्यक्षपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली होती. मात्र अखेरपर्यंत त्याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. विश्वास पाटील यांच्याव्यतिरिक्त ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड यांच्या नावावरही महामंडळाच्या बैठकीत खल होण्याची शक्यता आहे..महामंडळाच्या बैठकीत चार घटक संस्थांचे प्रत्येकी तीन असे १२ आणि बृहन्महाराष्ट्रातील समाविष्ट व संलग्न संस्थांचे ६ प्रतिनिधी, तसेच विद्यमान अध्यक्ष असे १९ सदस्य उपस्थित असतील. घटक, संलग्न आणि समाविष्ट संस्थांनी सुचविलेल्या नावांवर चर्चा करून संमेलनाध्यक्षांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे..संमेलनाचे स्वरूप बदलण्यासाठी प्रयत्नशनिवारी महामंडळाच्या मार्गदर्शक समितीची बैठक महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत पार पडली. या बैठकीत संमेलनाच्या रूपरेषेवर आणि तारखांवर चर्चा करण्यात आली. जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात संमेलन होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत संमेलनाचे सध्याचे स्वरूप बदलून त्यात नावीन्य आणण्याविषयी, नव्या लेखकांना समजवून घेण्याविषयी आणि संमेलन अधिकाधिक रसिकाभिमुख करण्याविषयी गांभीर्याने चर्चा झाली. याचे पडसाद रविवारी होणाऱ्या बैठकीत उमटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.