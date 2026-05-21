NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात लातूरचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे सीबीआय ताब्यात; मुलासाठी प्रश्नपत्रिका खरेदीचा आरोप

पुणे : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या 'नीट' परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) लातूर येथील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर स्वतःच्या मुलासाठी खासगी क्लासचा संचालक शिवराज मोटेगावकर यांच्याकडून प्रश्नपत्रिका खरेदी केल्याचा आरोप आहे..'सीबीआय'च्या पथकाने डॉ. शिरूरे यांना लातूर येथून चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना पुढील तपासासाठी गुरुवारी (ता. २१) पुण्यातील सीबीआय कार्यालयात आणून कसून चौकशी करण्यात आली. सखोल चौकशीनंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. डॉ. शिरुरे यांनी त्यांच्या मुलासाठी मोटेगावकर याच्याकडून प्रश्नपत्रिका खरेदी केली होती, त्यासाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय आहे..नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे धागेदोरे महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये पसरले आहेत. 'सीबीआय'ने यापूर्वी लातूर येथील रसायनशास्त्राचे प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी, पुण्यातील मॉडर्न महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका मनिषा मांढरे, मनिषा वाघमारे, नाशिकचा शुभम खैरनार यांच्यासह इतर आरोपींना अटक केली आहे. विशेष न्यायालयाने खैरनारसह धनंजय लोखंडे, यश यादव, दिनेश बिवाल, मांगीलाल आणि विकास बिवाल या पाच आरोपींची दोन जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. 'सीबीआय'चे पथक आता इतर संशयित विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांची कसून चौकशी करत आहे. लातूरमधील आणखी काही डॉक्टर्स सीबीआयच्या रडारवर आहेत. या प्रकरणात आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.