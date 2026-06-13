पुणे

Pune Crime: पुण्यात MBBS प्रवेशाच्या नावाखाली ४० जणांना गंडा, लाखोंची फसवणूक; ऑर्थर रोड जेलमधून आरोपी ताब्यात

Arthur Road Jail inmate taken into custody in Pune scam case: एमबीबीएस प्रवेशाच्या आमिषाने ४० विद्यार्थी-पालकांची कोट्यवधींची फसवणूक; बनावट ‘एडव्हिओ लर्निंग’ प्रकरणात आरोपीला ऑर्थर रोड जेलमधून ताब्यात घेऊन येरवडा पोलिसांचा तपास वेगवान
Medical Seat Promise Turns Costly; 40 Families Duped in Multi-State Admission Scam

Medical Seat Promise Turns Costly; 40 Families Duped in Multi-State Admission Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला (एमबीबीएस) प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील ४० विद्यार्थी आणि पालकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणी तेलंगणातील एकाला येरवडा पोलिसांनी अटक केली.

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