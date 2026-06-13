Pune Crime: पुण्यात MBBS प्रवेशाच्या नावाखाली ४० जणांना गंडा, लाखोंची फसवणूक; ऑर्थर रोड जेलमधून आरोपी ताब्यात

पुणे: नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला (एमबीबीएस) प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील ४० विद्यार्थी आणि पालकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. याप्रकरणी तेलंगणातील एकाला येरवडा पोलिसांनी अटक केली..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .आदित्यकुमार उर्फ अरविंद प्रकाशकुमार आरोगोंडा (वय ४७, रा. सिकंदराबाद, तेलंगणा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरुद्ध हैदराबाद आणि मुंबई येथे फसवणुकीचे सहा गुन्हे दाखल आहेत. पुण्यात एका पालकाची सव्वाआठ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ही कारवाई केली..याप्रकरणी एका पालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून, १८ मार्च रोजी येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान, या आरोपीने पुणे आणि परिसरातील काही पालकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, आरोपी अरविंद आरोगोंडाला काही दिवसांपूर्वी पवई पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. त्याची रवानगी मुंबईतील ऑर्थर रस्ता कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत केली होती..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...'अॅडव्हिओ लर्निंग' नावाने केंद्रपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आणि त्याच्या साथीदाराने हैदराबाद येथे 'एडव्हिओ लर्निंग सोल्युशन्स प्रा. लि.' नावाची बनावट कंपनी स्थापन केली होती. आरोपींनी पुणे आणि मुंबई येथे प्रवेश मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले होते. प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिषाने आतापर्यंत ४० हून अधिक विद्यार्थ्यांना खोटे प्रमाणपत्र देऊन फसवणूक केल्याचे तपासात उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.