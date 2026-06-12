MBBS Admission Scam: ‘एमबीबीएस’ प्रवेशाच्या आमिषाने ४० जणांना कोट्यवधींचा गंडा; ऑर्थर रोड कारागृहातून आरोपीला घेतले ताब्यात

पुणे : नामांकित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला (एमबीबीएस) प्रवेश मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून महाराष्ट्रासह इतर राज्यातील ४० विद्यार्थी आणि पालकांची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी तेलंगणातील एका महाठगाला येरवडा पोलिसांनी अटक केली आहे..आदित्यकुमार उर्फ अरविंद प्रकाशकुमार आरोगोंडा (वय ४७, रा. सिकंदराबाद, तेलंगणा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरुद्ध हैदराबाद आणि मुंबई येथे फसवणुकीचे सहा गुन्हे दाखल आहेत. पुण्यात एका पालकाची सव्वाआठ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे..या प्रकरणी एका पालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून १८ मार्च रोजी येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. तपासादरम्यान, या आरोपीने पुणे आणि परिसरातील काही पालकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. दरम्यान, आरोपी अरविंद आरोगोंडा याला काही दिवसांपूर्वी पवई पोलिसांनी फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. त्याची रवानगी मुंबईतील ऑर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत केली होती. येरवडा पोलिसांच्या पथकाने न्यायालयाचे आदेश मिळवून आरोपीला ऑर्थर रोड कारागृहातून तपासासाठी ताब्यात घेतले. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, पोलिस उपायुक्त रजनीकांत चिलुमुला आणि सहाय्यक आयुक्त सुनील जैतापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..‘एडव्हिओ लर्निंग’ नावाने थाटले दुकान -पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आणि त्याच्या साथीदाराने हैदराबाद येथे ‘एडव्हिओ लर्निंग सोल्यूशन्स प्रा. लि.’ नावाची बनावट कंपनी स्थापन केली होती. आरोपींनी पुणे आणि मुंबई येथे प्रवेश मार्गदर्शन केंद्र सुरू केले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचून, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी पाच लाख रुपये आणि खासगी महाविद्यालयांसाठी तीन लाख रुपये समुपदेशन शुल्क आकारत होते. प्रवेश न मिळाल्यास पैसे पूर्ण परत करू, अशी खोटी हमी देऊन त्यांनी आत्तापर्यंत ४० हून अधिक विद्यार्थ्यांना खोटे प्रमाणपत्र देवून फसवणूक केल्याचे तपासात उघड झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.