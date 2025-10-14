Medical Admission Scam : वैद्यकीय प्रवेशासाठी १५२ विद्यार्थ्यांना सीईटी सेलची नोटीस

पुणे : वैद्यकीय प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीत नव्याने प्रवेश अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रे चुकीची असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा प्रकारे जवळपास १५२ विद्यार्थ्यांची अपलोड केलेली कागदपत्रे चुकीची असल्याचे आढळून आले. या १५२ विद्यार्थ्यांना आता महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) नोटीस पाठविली आहे..सीईटी सेलमार्फत सध्या वैद्यकीय प्रवेशाची तिसरी फेरी सुरु आहे. या तिसऱ्या फेरीची अस्थायी गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर काही नवीन इच्छुक विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश अर्ज भरला. काही विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांबाबत सीईटी कक्षाकडे तक्रारी आल्या. .Pune News : परवानाधारक फटाका स्टॉल २४ तास खुले राहणार.या तक्रारींची दखल घेत तिसऱ्या फेरीत प्रवेश अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. त्यात १५२ विद्यार्थ्यांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे प्रथमदर्शी चुकीची असल्याचे आढळून आले. या विद्यार्थ्यांना आता सीईटी कक्षाने नोटीस पाठवली आहे..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने या १५२ विद्यार्थांना याबाबत ई-मेलद्वारे नोटीस पाठविली आहे. या विद्यार्थ्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी आणि मूळ आणि अधिकृत कागदपत्रे पुन्हा अपलोड करण्यासाठी सीईटी कक्षाने गुरुवारी (ता. १६) दुपारी बारा वाजेपर्यंतची वेळ दिली आहे. मूळ आणि अधिकृत कागदपत्रे दिलेल्या वेळेत अपलोड न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा तिसऱ्या वैद्यकीय प्रवेश फेरीत समावेश होणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही सीईटी कक्षाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.