पुणे

Medical Admission Scam : वैद्यकीय प्रवेशासाठी १५२ विद्यार्थ्यांना सीईटी सेलची नोटीस

Admission Scam : वैद्यकीय प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीत अर्ज केलेल्या १५२ विद्यार्थ्यांनी अपलोड केलेली कागदपत्रे चुकीची आढळल्याने सीईटी सेलने त्यांना नोटीस पाठवली असून, गुरुवारी (ता. १६) दुपारी १२ वाजेपर्यंत मूळ कागदपत्रे सादर न केल्यास प्रवेश रद्द करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वैद्यकीय प्रवेशाच्या तिसऱ्या फेरीत नव्याने प्रवेश अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रे चुकीची असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा प्रकारे जवळपास १५२ विद्यार्थ्यांची अपलोड केलेली कागदपत्रे चुकीची असल्याचे आढळून आले. या १५२ विद्यार्थ्यांना आता महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) नोटीस पाठविली आहे.

