भेलकेसह तेलतुंबडे जंगलात भेटले; शरणागत नक्षलवाद्याची कोर्टात साक्ष

पुणे- अरुण भेलके हा माओवादी नेता दीपक ऊर्फ मिलिंद तेलतुंबडे सोबत माओवादी चळवळीत सक्रीय होता. शहरी भागात माओवादी चळवळ पसरविण्याचे काम अरुण व त्याची पत्नी कांचन करीत. जंगलात त्याची व आपली तेलतुंबडेच्या उपस्थित भेट व चर्चा झाली आहे, अशी साक्ष शरणागती पत्करलेल्या नक्षलवादी कृष्णा दोरपटे याने बुधवारी न्यायालयासमोर दिली. दोरपटे हा गडचिरोली येथील शरणागत नक्षलवादी आहे. माओवादाच्या गुन्ह्यात अटक अरुण भेलके प्रकरणात विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्यासमोर त्याची साक्ष झाली. सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार यांनी कृष्णाची तपासणी घेतली. मी नक्षल दलामध्ये सक्रिय असताना जंगलात दीपक ऊर्फ मिलिंद तेलतुंबडेची भेट झाली. तेव्हा त्यासोबत शहरी भागात काम करणारे जानकी, समर व अन्य काही जण सोबत होते, असेही कृष्णाने न्यायालयात सांगितले. दरम्यान, अरुणचे वकील रोहन नहार यांनी उलट तपासणी घेतली. कृष्णा व आरोपीची भेट झालेली नाही. कृष्णा हा शरणागत नक्षलवादी असल्याने सरकारकडून मदत मिळेल या आशेने पोलिसांनी सांगितल्यानुसार जबानी देत आहे. अरुण याचा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नाही. पत्नीच्या आजारपणामुळे तो २०११ पासून पुणे-मुंबई या ठिकाणी राहत आहे. त्याच्यावर पूर्वीचे प्रलंबीत गुन्हे असल्यामुळे तो नाव बदलून राहतो आहे. त्यामुळे त्याचा या गुन्ह्याशी संबंध आहे हे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद ॲड. नहार यांनी केला. त्याने कोणताही गुन्हा केला नसल्याचे व नक्षलवादी चळवळीत तो कार्यरत नसल्याचे नहार यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे. "एसटी'चे राज्यातील 72 हजार चालक-वाहक कोरोना लसीच्या प्रतीक्षेत !... कांचनच्या वस्तू देण्याची मागणी कांचन हिचा नुकताच मृत्यू झाला आहे. तिच्या वस्तू व लिहिलेली पत्रे, कारागृहात केलेले लिखाण हे कारागृह प्रशासनाकडे आहे. ते मिळण्याचा अधिकार अरुणला आहे. परंतु, कारागृह कांचनच्या वस्तू अरुणला द्यायला विरोध करत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्या वस्तू अरुणला देण्यासंबंधी आदेश करावेत, अशी मागणी ॲड. रोहन नहार यांनी न्यायालयाकडे केली

Web Title: Met milind Teltumbde in forest with Bhelke Testimony of a surrendered Naxalite in court