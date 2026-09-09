पुणे

Milk Rate : दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा घेतला निर्णय.
Milk Procurement Price Increased

Milk Procurement Price Increased

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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कात्रज - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच चारा, वैरण आणि वाहतूक खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघाने गाय व म्हैस दूधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाने वाढ केली असून, ही दरवाढ ११ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. विशेष म्हणजे, ग्राहकांसाठीच्या दूध विक्री दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.

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