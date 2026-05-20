पुणे

अल्पवयीन मुलीची थेऊरमध्ये छेडछाड

लोणी काळभोर, ता. २० : शाळेत जाणाऱ्या अकरावीतील अल्पवयीन मुलीचा हात पकडून तिची छेडछाड केल्याप्रकरणी अक्षय साहेबराव चव्हाण (रा. थेऊर, ता. हवेली) याच्यावर लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, थेऊर परिसरात पीडित मुलगी शाळेत जात असताना आरोपी अक्षय चव्हाण याने तिला अडवून, ‘तू खूप सुंदर दिसतेस’ असे म्हणत तिचा हात पकडला. त्यानंतर आठ दिवसांनी पुन्हा दादा गायकवाड यांच्या घराजवळ त्याने मुलीला स्वतःकडे ओढून लज्जास्पद कृत्य केले. तसेच, ‘ही बाब कोणाला सांगितली तर तुझ्या वडिलांना ठार मारून टाकीन,’ अशी धमकीही दिली. या प्रकारामुळे पीडित मुलगी आणि तिचे कुटुंब भयभीत झाले. याबाबत पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली.

