NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणातील मोटेगावकर क्लासला महापालिकेचे अभय; मनसेच्या आंदोलनानंतर अखेर सील आदेश

पुणे : देशभर गाजत वैद्यकीय पदवी प्रवेश परीक्षेचा (नीट) पेपर फुटल्याचे प्रकरण गाजत असताना या प्रकरणाच मुख्य सूत्रधार शिवराज मोटेगावकर याचे डेक्कन जिमखाना येथील एका इमारतीमध्ये बेकायदा क्लासेस सुरु होते. या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नसल्याने इमारतीचा वापर बंद करावा अशी तक्रार महारष्ट्र नवनिर्माण सेनेने दोन महिन्यांपूर्वीच महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे केली होती. पण त्यास अर्थपूर्ण संबंधामुळे अधिकाऱ्यांनी या क्लासेला अभय दिले. याविरोधात आज (ता. १९) मनसेने आयुक्त कार्यालयात आंदोलन केल्यानंतर आयुक्तांनी क्लासेस सील करण्याचे आदेश दिले. .डेक्कन जिमखाना येथील जंगली महाराज रस्त्यावर असलेल्या बोरावके इमारतीमध्ये आर.सी.सी. मोटेगावकर क्लास चालविला जातो. या इमारतीला महापालिकेने अद्याप भोगवटापत्र दिलेले नाही. अग्नीशामक विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नव्हते. तरीही इमारतीचा वापर करून बेकायदा क्लासेस चालविले जात होते. याची माहिती मिळाल्यानंतर मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी बांधकाम विभागाकडे तक्रार केली होती आणि हे क्लासेस बंद करावेत अशी मागणी केली होती. संभूस यांच्या तक्रारीची छाननी केल्यानंतर बांधकाम विभागाने संबंधित जागामालकाला नोटीस बजावून क्लास बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पण महापालिकेच्या या तक्रारीला केराची टोपली दाखवून क्लासेस सुरु ठेवण्यात आले. दोन महिन्यात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आर्थिक हित जोपासण्यासाठी महापालिका अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप संभूस यांनी पत्रकार परिषदेत केला..निषेध म्हणून नोटा उधळल्या...दरम्यान त्यापूर्वी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी आयुक्त कार्यालयात मोटेगावकरच्या क्लासवर कारवाई न केल्याच्या निषेधार्थ हातात फलक घेऊन आंदोलन केले. आर्थिक देवाण घेवाणीमुळे बांधकाम विभागाने कारवाई केली नाही. त्यामुळे खोट्या नोटा उधळून अधिकाऱ्यांचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर आयुक्त राम यांनी तातडीने क्लासला टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले आहेत.