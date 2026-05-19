Maharashtra Monsoon Alert: मान्सूनची वाटचाल वेगानं, कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता; विदर्भात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा..

पुणे: नैऋत्य मॉन्सूनची वाटचाल वेगाने सुरू असून, मॉन्सूनने संपूर्ण अंदमान आणि निकोबार बेटे व्यापली आहेत. एकीकडे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता असताना, विदर्भात मात्र अद्यापही सूर्याचा प्रकोप पाहायला मिळत आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने पुढील काही दिवस विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेची लाट कायम राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १८ मे रोजी नैऋत्य मॉन्सूनने अरबी समुद्र आणि कोमोरीन क्षेत्राच्या काही भागांत प्रगती केली. तसेच, नैऋत्य आणि आग्नेय बंगालच्या उपसागरात आणि अंदमान समुद्रात मॉन्सून सक्रिय झाला आहे. पूर्व मध्य बंगालच्या उपसागरातही मॉन्सून पाहायला मिळत आहे. .पश्चिम मध्य प्रदेशापासून ते मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कर्नाटक मार्गे दक्षिण कर्नाटकापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. ही रेषा समुद्रसपाटीपासून १.५ किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेली असून, हवामानावर तिचा प्रभाव दिसून येत आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...दोन्ही जिल्ह्यांना 'ऑरेंज' अलर्टपुढील दोन दिवस विदर्भ वगळता राज्याच्या बहुतांश भागात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पुढील तीन दिवस सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर जिल्हा आणि घाटमाथ्यावर तर पुढील दोन दिवस रत्नागिरी, सातारा आणि साताऱ्यातील घाटमाथ्यावर पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, पुढील चार दिवस वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेसह रात्रीही उकाडा जाणवेल. या पार्श्वभूमीवर हवामानशास्त्र विभागाने या दोन्ही जिल्ह्यांना 'ऑरेंज' अलर्ट दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.