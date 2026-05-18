पुणे

agnMonsoon-May -18_txt.txt

agnMonsoon-May -18_txt.txt
Published on

पान १

मॉन्सूनने संपूर्ण अंदमान व्यापले

श्रीलंका, कोमोरिन भागांत प्रगती

पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) शनिवारी (ता.१६) अंदमानात आगमन झाले. त्यानंतर आपली वाटचाल सुरूच ठेवत मॉन्सूनने सोमवारी (ता. १८) संपूर्ण अंदमान बेटे, श्रींलंकेचा काही भाग आणि कोमोरीन भागात प्रगती केली असल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मॉन्सूनने शनिवारी (ता.१६) आग्नेय बंगालचा उपसागर, अंदमान, निकोबार बेटे, अंदमान समुद्र, आणि अरबी समुद्राच्या काही भागांत प्रगती सुरू केली. त्यानंतर सोमवारी (ता. १८) वेगाने प्रवास करत संपूर्ण अंदमान-निकोबार बेटे, पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागराचा काही भाग, आग्नेय अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागांसह मॉन्सूनने देशाच्या दक्षिणकडील आणि श्रीलंकेच्या पश्चिमेकडे असलेल्या कोमोरिन भागात प्रगती केली आहे.
येत्या तीन ते चार दिवसांत आग्नेय अरबी समुद्र, कोमोरिन भागांसह बंगालच्या उपसागचा आणखी काही भाग, संपूर्ण अंदमान समुद्रात मॉन्सून पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. संपूर्ण अंदमान-निकोबार बेट समूह व्यापून श्रीलंकेचा जवळपास निम्मा भाग व्यापल्यानंतर मॉन्सून यंदा २६ मेपर्यंत केरळात दाखल होण्याचे संकेत आहेत.

फोटो आहे. (agnMonsoon Adavance 2026)
फोटो ओळ : नकाशातील निळी रेषा मॉन्सूनच्या वाटचालीची स्थिती दर्शवते. (सौजन्य : हवामान विभाग)

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Monsoon impact on agriculture
monsoon progress 2023
Andaman Islands weather update
Sri Lanka monsoon status
Kerala monsoon forecast
Comorin region rainfall
monsoon in India
Bay of Bengal monsoon
Andaman sea conditions
upcoming monsoon rains
South Indian weather patterns
monsoon predictions for Kerala
monsoon arrival dates 2023
climatic changes in monsoon
Indian subcontinent monsoon news
मॉन्सून प्रगती २०२३
अंदमान बेट हवामान अद्यतने
श्रीलंका मॉन्सून स्थिती
केरळ मॉन्सून भविष्यवाणी
कोमोरिन भागात पाऊस
भारतातील मॉन्सून
बंगालच्या उपसागरातील मॉन्सून
अंदमान समुद्र स्थिती
कृषीवर मॉन्सूनचा प्रभाव
आगामी मॉन्सून पाऊस
दक्षिण भारतीय हवामान पॅटर्न
मॉन्सून भविष्यवाणी
हवामानातील बदल
भारतीय उपखंडाचा मॉन्सून वार्ता