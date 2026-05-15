उद्या पुण्यात शेवगा लागवड, निर्यात संधी कार्यशाळा

पुणे ः निर्यातक्षम शेवग्याची शेती, उत्पादन पद्धती, आधुनिक जाती, खत व पाणी व्यवस्थापन, छाटणी, फुलोरा अवस्था, काढणी व्यवस्थापन, डीहायड्रेशन तंत्राने मोरिंगा पावडर प्रक्रिया, निर्यात निकष, ट्रेसिबिलीटी, गुणवत्ता पडताळणी, परकीय बाजारपेठ, निर्यातीत शेंगांचा देठ किती व कसा ठेवावा, रसायन मुक्त उत्पादन, कागदपत्रांची पूर्तता, देशनिहाय निर्यातीचे नियम या संदर्भात मार्गदर्शन करणारी एकदिवसीय कार्यशाळा उद्या रविवारी (ता.१७) सकाळ ॲग्रोवन संलग्न कौशल्य प्रशिक्षण संस्था एसआयआयएलसीतर्फे आयोजिली आहे.
स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेवग्याला नियमित मागणी असून आयुर्वेद औषधींमध्येही वापर वाढला आहे. या पार्श्वभुमीवर या पिकाच्या शेतीबाबत माहिती देणारी ही कार्यशाळा शेतकरी, नवउद्योजक, महिला बचत गट, अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणाण्यांसाठी उपयुक्त आहे. अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्कः ८४८४८११५४४ किंवा ८९५६३४४४७१ किंवा ८९५६३४४४७२ किंवा ९३५६९७३४२७ अथवा सोबत दिलेला क्युआर कोड स्कॅन करावा.

