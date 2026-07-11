मोशी दुर्घटनेत ७० तासांनतरही बचावकार्य सुरु! ढिगाऱ्याखाली ३ जण जिवंत दिसले, सुटकेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न

मोशीतील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेला ७० तासांहून अधिक काळ उलटला आहे. या ठिकाणी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु असून या घटनेत आता ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आठ जणांपैकी तिघेजण जिवंत असल्याचे बचाव पथकाला दिसून आले आहे. त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती आहे..तीन दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवडमधील मोशी येथील कचरा डेपोच्या प्रशासकीय इमारतीवर मोठ्या प्रमाणात कचरा कोसळल्याने घडली होती. त्यावेळी इमारतीत सुमारे २३ ते २४ जण उपस्थित होते. त्यापैकी पाच जण स्वतः बाहेर पडले, तर बचाव पथकाने नऊ जणांना सुखरूप बाहेर काढले होतं. याशिवाय एका व्यक्तीचा मृतदेह हाती लागला होता. सध्या आठ जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची अधिकृत माहिती असून त्यातील तिघांचा शोध लागला आहे..Pimpri Garbage: ‘बफर झोन’ पायदळी, आदेश धाब्यावर; डेपोपासून ३० मीटरवर इमारत बांधण्याचा पिंपरी महापालिकेचा निर्णय वादात.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांना राज्य शासनाकडून ५ लाख रुपये, महापालिकेकडून १० लाख रुपये आणि 'अँटोनी' या ठेकेदाराकडून २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याची माहिती आहे..मोशी दुर्घटना! ६० तासानंतरही ८ जणांचा शोध नाही, नातेवाईकांचा आक्रोश; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा, आयुक्तांनी काय सांगितलं?.धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित प्रशासकीय इमारतीला केवळ तळमजल्याची परवानगी असताना त्यावर दोन मजले बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आले होते, अशी माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे हे अनधिकृत बांधकाम वेळेत का थांबवले गेले नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.