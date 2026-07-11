पुणे

मोशी दुर्घटनेत ७० तासांनतरही बचावकार्य सुरु! ढिगाऱ्याखाली ३ जण जिवंत दिसले, सुटकेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न

Moshi garbage depot building collapse latest update : एनडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि महापालिकेची यंत्रणा अत्याधुनिक मशिनरीच्या मदतीने त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी काम करत आहे. आज रात्रीपर्यंत संपूर्ण बचावकार्य पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
Moshi building collapse

Moshi building collapse

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

मोशीतील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेला ७० तासांहून अधिक काळ उलटला आहे. या ठिकाणी बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरु असून या घटनेत आता ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या आठ जणांपैकी तिघेजण जिवंत असल्याचे बचाव पथकाला दिसून आले आहे. त्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
pune
Pimpri area news