Moshi Building Collapse: मोशी कचरा डेपो दुर्घटना! ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनी सांगितला थरारक अनुभव, Video पाहा

Moshi Building Collapse: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपो परिसरातील इमारत ढासळल्याच्या दुर्घटनेनंतर बचावकार्य अद्याप सुरू आहे. या दुर्घटनेतून सुखरूप बाहेर आलेल्या महिला कर्मचारी सुजाता शिंदे यांनी त्या भीषण प्रसंगाचा अनुभव सांगितला. इमारत कोसळल्यानंतर काही तास ढिगाऱ्याखाली अडकल्यानंतर बचाव पथकाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आपले आणि सहकाऱ्यांचे प्राण वाचल्याचे त्यांनी सांगितले..घटना कशी घडली?सुजाता शिंदे यांनी सांगितले की, सर्व कर्मचारी जेवण्यासाठी बसले होते. जेवण सुरू करण्याच्या तयारीत असतानाच एसएलएफचा डोंगर ढासळल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी मागे वळून पाहिले असता संपूर्ण डोंगर पुढे सरकत असल्याचे जाणवले. त्यानंतर काही कर्मचारी तातडीने बाहेर पळाले. मात्र, बाहेर पडताच जोरात फेकले गेल्याने ते दूर जाऊन आदळले..ढिगाऱ्याखाली पाच तास अडकलेया धक्क्यानंतर डोळ्यासमोर पूर्ण अंधार पसरला आणि नेमके काय घडले हे काही क्षण समजू शकले नाही. थोड्यावेळाने शुद्धीवर आल्यानंतर बाहेरून काही जण आवाज देत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनीही आपण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती देत मदतीसाठी प्रतिसाद दिला. त्यानंतर स्वतःला सावरत आजूबाजूच्या फरशा आणि काँक्रीटचे तुकडे बाजूला करत बाहेर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला..यावेळी राम सर यांनी त्यांचा हात धरून त्यांना बाहेर काढले. त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर आतमध्ये राम सर, रणवीर सर, सचिन, आरडी साहेब आणि सोमनाथ सर यांच्यासह अन्य कर्मचारीही अडकले असल्याचे दिसून आले. इतर सहकाऱ्यांनाही बचाव पथकाने सुरक्षित ठिकाणी आणले. एकूण सहा ते सात कर्मचारी जवळपास पाच तास ढिगाऱ्याखाली अडकून होते..Pimpri Building Collapse: पुण्यात मोठी दुर्घटना! पिंपरी-चिंचवडमध्ये इमारत कोसळली; १४ पेक्षा जास्त लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले, बचावकार्य सुरू.बचाव पथकाने अशा प्रकारे केली मदतबचाव पथकाने प्रथम अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा नेमका ठावठिकाणा शोधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार स्लॅब आणि इतर अडथळे फोडत आतपर्यंत पोहोचण्याचे काम सुरू करण्यात आले. त्याचवेळी आतमध्ये कोणी आहे का, आवाज ऐकू येतो का, अशी विचारणा करण्यात आली..आरडी सर यांनी बचाव पथकाच्या हाकेला प्रतिसाद देत आतमध्ये पाच ते सहा जण अडकल्याची माहिती दिली. त्यांनी मदत आणि आवश्यक सेवा पोहोचविण्याची विनंतीही केली. त्यावेळी रणवीर सर यांची प्रकृती खालावत असून ते बेशुद्ध होण्याच्या स्थितीत असल्याने त्यांच्यापर्यंत सर्वप्रथम पाणी पोहोचवण्याची मागणी करण्यात आली. त्यानुसार बचाव पथकाने अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचवले. या मदतीमुळे प्राण वाचल्याचे सुजाता शिंदे यांनी सांगितले..Moshi Building : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत तिसऱ्या दिवशीही बचावकार्य सुरूच; १६ जणांना बाहेर काढण्यात यश, ढिगाऱ्याखाली अजूनही कामगार अडकले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.