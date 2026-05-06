MP Medha Kulkarni: ‘कॉर्पोरेट जिहाद’वर संसदेत आवाज उठवणार; खासदार मेधा कुलकर्णी यांचा इशारा, तरुणांच्या विचारसरणीवर आक्रमण..

पुणे : 'कॉर्पोरेट जिहाद'च्या माध्यमातून तरुण पिढीच्या विचारसरणीवर आणि धर्मावर आक्रमण होत आहे. यात केवळ गुन्हेगारांनाच नव्हे, तर त्यांना छुप्या पद्धतीने रसद पुरवणाऱ्या संपूर्ण यंत्रणेला आणि व्यवस्थेला कायद्याच्या चौकटीत आणून कठोर शासन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी 'कॉर्पोरेट जिहाद'चा मुद्दा आगामी काळात संसदेत मांडणार आहे, असे प्रतिपादन खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी केले. 'कॉर्पोरेट जिहाद' आणि 'लव्ह जिहाद'च्या विरोधात हिंदू जनजागृती समितीतर्फे 'बेटी सुरक्षित, राष्ट्र सुरक्षित' अभियानाचा प्रारंभ पुण्यातून करण्यात आला. त्या प्रसंगी आयोजित 'कॉर्पोरेट जिहाद : नक्की सत्य काय?' या 'विशेष संवादा'त त्या बोलत होत्या. .हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने शिवाजीनगरमधील मॉडर्न कॉलेजच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाला कॉर्पोरेट क्षेत्रातील तरुण-तरुणींनी आणि पुणेकरांनी प्रतिसाद दिला. या वेळी समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे, लेखिका शेफाली वैद्य यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले..वैद्य म्हणाल्या, की केवळ नाशिकमधील खासगी बहुराष्ट्रीय कंपनीच नव्हे, तर एका पब्लिक लिमिटेड कंपनीत 'हिजाब, पगडी चालेल; मात्र कुंकू, टिळा, कलावा चालणार नाही', असे उघडपणे हिंदूंशी भेदभाव करणारे संविधानाविरोधी नियम बनवले गेले होते. .तीव्र विरोध झाल्यावर हे नियम केवळ आठ दिवसांसाठीच शिथिल केले होते; हादेखील कॉर्पोरेट जिहादच आहे. आज समाजामध्ये घडणाऱ्या गंभीर घटना पाहता नराधमांना फाशीपेक्षाही कडक शासन करण्याची वेळ आली आहे, असे मत रमेश शिंदे यांनी व्यक्त केले.