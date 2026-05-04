MPSC Group C exam: एमपीएससी ‘गट-क’ पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडला; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम, मुख्य परीक्षा अवघ्या ३४ दिवसांवर!

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संथ कारभाराचा फटका स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. 'महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५' होऊन साडेतीन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, अद्याप पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला नाही. .आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार मुख्य परीक्षा ७ जून रोजी प्रस्तावित आहे. या परीक्षेसाठी आता अवघे ३४ दिवस शिल्लक आहेत. मात र, पूर्व परीक्षेचा निकालच प्रलंबित असल्याने राज्यभरातील सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी अभ्यासाचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..'एमपीएससी'तर्फे ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी 'गट-क' संवर्गातील ९८३ पदांसाठी मूळ जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर, २५ मार्च २०२६ रोजी पदांच्या संख्येत वाढ करत एकूण १ हजार ७४१ पदांसाठी सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. तत्पूर्वी, आयोगाने ४ जानेवारीला नियोजित असलेली पूर्व परीक्षा पुढे ढकलून ती ११ जानेवारी २०२६ रोजी घेतली. राज्यभरातील सुमारे अडीच लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. मात्र, परीक्षा होऊन साडेतीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी, अद्याप पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आयोगाने तातडीने निकाल जाहीर करावा आणि मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांना पुरेसा न्याय्य वेळ द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, ते म्हणाले, ''आयोगाच्याच वेळापत्रकानुसार मुख्य परीक्षा ७ जून २०२६ रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना किमान ४५ ते ५० दिवसांचा कालावधी मिळणे अपेक्षित असते. सद्यःस्थितीत या परीक्षेसाठी केवळ ३४ दिवस उरले आहेत. त्यातच १ मे रोजीची सुटी आणि त्यानंतर येणारे शनिवार-रविवार पाहता, निकाल पुढील आठवड्यात जाहीर झाल्यास विद्यार्थ्यांकडे अभ्यासासाठी जेमतेम महिनाभराचा कालावधी शिल्लक राहील. आपण पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता असल्याने मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे आयोगाने तातडीने निकाल जाहीर करावा''.सुधारित जाहिरातीत जागा वाढल्याने आम्हाला दिलासा मिळाला होता, मात्र निकालाच्या दिरंगाईमुळे तो आनंद आता तणावात बदलला आहे. मुख्य परीक्षेसाठी अत्यंत कमी कालावधी शिल्लक असून, निकालाबाबत अनिश्चितता असल्याने अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आयोगाने तातडीने निकाल जाहीर करावा अथवा मुख्य परीक्षेला मुदतवाढ देऊन अभ्यासासाठी पुरेसा वेळ द्यावा.- एक विद्यार्थी.महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.- महेंद्र हरपाळकर, सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी).गट-क २०२५पदांचा तपशीलउद्योग निरीक्षक ९तांत्रिक सहायक ४कर सहायक ७३दुय्यम निरीक्षक १२५बेलिफ व लिपिक, गट क नगरपाल ३लिपिक-टंकलेखक १५२७एकूण पदे १७४१.