MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणावरून संभाजी ब्रिगेड आक्रमक; सचिवांच्या तोंडाला काळे फासले, अध्यक्षांनाही इशारा

MPSC Paper Leak Case: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून राज्यातील वातावरण तापले असतानाच संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाली आहे. MPSCचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांच्या तोंडाला काळे फासल्याचा प्रकार शुक्रवारी घडल्याची माहिती समोर आली आहे. संभाजी ब्रिगेडचे राज्य उपाध्यक्ष आण्णासाहेब सावंत यांनी सहकाऱ्यांसह हरपाळकर यांच्या दालनात प्रवेश करत हरपाळकरांना काळे फासले. . संभाजी ब्रिगेडने MPSC प्रशासनावर जोरदार टीका केली आहे. महेंद्र हरपाळकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आण्णासाहेब सावंत यांनी केली. तसेच त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर MPSC अध्यक्षांच्या दालनात घुसून त्यांच्या तोंडालाही काळे फासले जाईल, असा इशारा सावंत यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे..MPSC Students Protest : पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश ! ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,राजकीय नेतेही सहभागी.दरम्यान, कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून तीन दिवसांपूर्वी पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांनी आक्रोश मोर्चा काढला होता. ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे उमेदवार सहभागी झाले होते. काही राजकीय नेत्यांनीही या आंदोलनाला उपस्थिती लावली होती..MPSC scam probe: MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार चर्चेला तयार; विक्रम पाचपुतेंचे आश्वासन, पुण्यात उद्या मोर्चा कायम.कथित पेपरफुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि MPSC प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. तसेच MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार आणि सचिवांच्या राजीनाम्याची मागणीही आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली. .पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. परीक्षेतील पारदर्शकता, भरती प्रक्रियेवरील विश्वास आणि उमेदवारांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे MPSC प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.