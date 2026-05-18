पुणे

मुंबई-बंगळूर 'वंदे भारत स्लीपर' पुणेमार्गेच, दर राजधानीपेक्षा जास्त; २०० किमी प्रवास केला तरी ४०० किमीचं भाडं द्यावंच लागणार

Mumbai Bengaluru Sleeper Vande Bharat गेल्या काही दिवसांपासून 'वंदे भारत स्लीपर' मिरज, हुबळी मार्गे चालवली जाणार असल्याची चर्चा रेल्वे वर्तुळात सुरू होती. रेल्वे बोडनि ही रेल्वे पुणे, सोलापूर मार्गानेच चालवण्याचा निर्णय घेतला.
सूरज यादव
Updated on

पुणे, ता. १७ : मुंबई-बंगळूर या बहुचर्चित 'वंदे भारत प्लीपर'च्या मार्गाबाबत आता स्पष्टता आली आहे. ही रेल्वे पुणे, सोलापूर मार्गावर धावणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. रेल्वे बोर्डातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर याला दुजोरा दिला असून महिना ते दीड महिन्यातच 'वंदे भारत स्लीपर' प्रत्यक्षात धावेल. याचे तिकिटांचे दर 'राजधानी'पेक्षा जास्त असणार आहेत. Pune Route Confirmed for Mumbai Bengaluru Sleeper Vande Bharat

