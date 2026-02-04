मुंबई लेन पूर्ण बंद, पुणे मार्गावर १२ किमी वाहनांच्या रांगा; उलटलेल्या टँकरमधून गॅस गळती वाढली

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर खोपोली हद्दीत बोरघाटातील आडोशी बोगद्याजवळ मंगळवारी सायंकाळी गॅस टँकर उलटला. यामुळे गेल्या १८ तासांपासून मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरील मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक ठप्प झालीय. वाहतूक पोलिसांनी लोणावळा खंडाळा मार्ग टाळण्याचं आवाहन वाहनचालकांना केलंय. आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलीन या ज्वलनशील वायूने भरलेला टँकर अचानक उलटला. खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई लेन बंद केलीय. तर पुणे लेनवर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलीन गॅसचा टँकर उलटलाय. त्यातून गळती वाढलीय. खबरदारी म्हणून मुंबई लेनवर वाहतूक बंद करण्यात आलीय. वाहतूक कोंडी झालीय. पुणे लेनची बाजू खालापूर टोल प्लाझापर्यंत वाहतूक कोंडी गेलीय. पुण्याच्या बाजूला १० ते १२ किमी वाहतूक कोंडी झालीय..मुंबई एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्पच, पर्यायी मार्ग वापरा; प्रवासाला ४-५ तास जास्त लागू शकतात, ट्राफिक पोलिसांचे आवाहन.गॅस लिकेजचं प्रमाण कमी होईपर्यंत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागेल. पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक ताम्हिणी घाट मार्गे आणि कर्जत मार्गे मुंबई-ठाण्याकडे वाहतूक सुरू केली तर प्रवाशांना कमी त्रास होईल. एनडीआरएफ टीम आणि अपघातग्रस्तांच्या टीम कार्यरत आहेत. शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..पुणे ते मुंबई प्रवास करण्यासाठी किमान सात तासापेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. पुणे ते मुंबई संपूर्ण हायवे जाम झाला आहे. पुण्यातून सुरू होणाऱ्या हायवेपासून टोल नाक्यापर्यंत जायला २ तासांपेक्षा जास्त वेळ लागल्यानं काही वाहनधारकांनी युटर्न घेत परतीचा प्रवास सुरू केला..वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली१. ताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. (दक्षिण मुंबईसाठी उपयुक्त)२. माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे. (उपनगरांसाठी उपयुक्त)कृपया लोणावळा-खंडाळा मार्ग पूर्णपणे टाळावा. प्रवासाचा वेळ ३-५ तासांनी वाढू शकतो, त्यामुळे पुरेसे इंधन आणि पाणी सोबत ठेवावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.