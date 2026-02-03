पुणे

ट्रेकिंगला जाते सांगून लोणावळ्याला गेली; मुंबईत LLB करणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीचा ४०० फूट खोल दरीत आढळला मृतदेह

Shreya pati Death : मुंबईत एलएलबी शिकणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीने लोणावळ्यात टायगर पॉइंटवरून दरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. तिचा मृतदेह ४०० फूट खोल दरीत आढळून आला आहे.
Mumbai LLB Student Dies After Fall From Tiger Point In Lonavala

Mumbai LLB Student Dies After Fall From Tiger Point In Lonavala

Esakal

सूरज यादव
Updated on

लोणावळ्यातील टायगर पॉइंटच्या दरीत एका २० वर्षीय तरुणीचा मृतदेह रविवारी आढळून आला. श्रेया नरेंद्र पती (रा. सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई) असे या मृत तरुणीचे नाव असून, ती बेपत्ता असल्याची नोंद लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये करण्यात आली होती. लोणावळा ग्रामीण पोलिस व शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने अथक परिश्रमाने रात्री उशिरा सदर तरुणीचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढला.

Loading content, please wait...
Mumbai
lonavala
Trekking
Suicide cases in Maharashtra

Related Stories

No stories found.