ट्रेकिंगला जाते सांगून लोणावळ्याला गेली; मुंबईत LLB करणाऱ्या २० वर्षीय तरुणीचा ४०० फूट खोल दरीत आढळला मृतदेह

लोणावळ्यातील टायगर पॉइंटच्या दरीत एका २० वर्षीय तरुणीचा मृतदेह रविवारी आढळून आला. श्रेया नरेंद्र पती (रा. सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई) असे या मृत तरुणीचे नाव असून, ती बेपत्ता असल्याची नोंद लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये करण्यात आली होती. लोणावळा ग्रामीण पोलिस व शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने अथक परिश्रमाने रात्री उशिरा सदर तरुणीचा मृतदेह दरीतून बाहेर काढला..मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रेया पती ही ३१ जानेवारीच्या रात्री ८ वाजल्यापासून ते १ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंतच्या कालावधीत बेपत्ता होती. याप्रकरणी लो णावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यामध्ये 'मिसिंग'ची नोंद करण्यात आली होती. शोधकार्य सुरू असतानाच मौजे आतवन गावच्या हद्दीतील टायगर पॉइंटच्या दरीमध्ये एक मृतदेह पोलिसांना आढळून आला..श्रेया मुंबईत एलएलबीचं शिक्षण घेत होती. ती ३१ जानेवारी रोजी ट्रेकिंगला जातेय असं सांगून घरातून बाहेर पडली होती. त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता लोणावळ्यात पोहोचली. तिथून रिक्षानं टायगर पॉइंटवर गेली. टायगर पॉइंटवर एका स्टॉलच्या मागे बॅग ठेवली असल्याचं आढळलंय. बॅगेत असलेल्या ओळखपत्रावरील मोबाईल फोनवरून तिच्या कुटुंबियांना माहिती देण्यात आली..पुण्याचा महापौर कोण? भाजपकडून तीन नावे अंतिम, फडणवीस करणार शिक्कामोर्तब.श्रेया एकटीच ट्रेकिंगला आली होती का? तिच्यासोबत आणखी कुणी होतं का? याची चौकशी पोलिसांनी केली. तेव्हा ती एकटीच लोणावळ्याला आली होती अशी माहिती समोर येतेय. कौटुंबिक वादातून श्रेयानं टोकाचं पाऊल उचललं असल्याचं प्राथमिक तपासात स्पष्ट झालं आहे..मिसिंग रिपोर्टमधील वर्णन आणि दरीत सापडलेला मृतदेह यात साम्य आढळल्याने पोलिसांनी श्रेयाचा भाऊ निशांत पती याला तळेगाव दाभाडे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाचारण केले. मृतदेह पाहिल्यानंतर निशांत यांनी ती आपली बहीण श्रेयाच असल्याचे स्पष्ट केल. लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १९४ अन्वये अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..