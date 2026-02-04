मुंबई एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्पच, पर्यायी मार्ग वापरा; प्रवासाला ४-५ तास जास्त लागू शकतात, ट्राफिक पोलिसांचे आवाहन

मुंबई : मुंबई-पुणे महामार्गावर मंगळवार (ता. ३ फेब्रुवारी) रोजी पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या एका टॅंकरचा मोठा अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आडोशी बोगद्याजवळ हा टँकर पलटी झाला असून यामुळे मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. या अपघातानंतर तब्बल ८ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. यानंतर आता एक लेन खुली कऱण्यात आली असली तरीही वाहतूक कोंडी कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .मुंबई आणि पुणे मार्गावर खंडाळा घाट परिसरात झालेल्या गॅस टँकर अपघातामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. यामुळे आता या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी पर्यायी मार्गाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर वाहतूक पोलिसांनी वाहनधारकांना आज या मार्गावरून प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai High Court: 'या' कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळणार का? उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम.मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे वाहतूक बदलआडोशी बोगद्याजवळील गॅस गळतीच्या घटनेमुळे एक्सप्रेसवे आणि जुना हायवे दोन्ही ठप्प आहेत. प्रवाशांनी कृपया खालील पर्यायी मार्गांचा वापर करावाताम्हिणी घाट मार्ग: पुणे → पौड → ताम्हिणी घाट → माणगाव → मुंबई. (दक्षिण मुंबईसाठी उपयुक्त)माळशेज घाट मार्ग: पुणे → चाकण → नारायणगाव → माळशेज घाट → कल्याण/ठाणे. (उपनगरांसाठी उपयुक्त) .नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचनाघाटाचा वापर टाळा: खंडाळा/लोणावळा मार्गावरील बाहेर पडण्याच्या मार्गांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करू नका; वळवलेल्या वाहतुकीमुळे सध्या या ठिकाणी मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे.इंधन आणि इतर साहित्य: ताम्हिणी किंवा माळशेज मार्गे पर्यायी मार्गांमुळे तुमच्या प्रवासात ३-५ तासांचा अतिरिक्त वेळ लागेल. तुमच्या वाहनात पुरेसे इंधन असल्याची खात्री करा आणि सोबत पुरेसे पाणी व अन्न घेऊन जा.अवजड वाहने: वायू गळतीची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत सर्व अवजड वाहनांनी जवळच्या उपलब्ध थांब्यांवर किंवा फूड मॉल्समध्ये आपली वाहने उभी करावीत, अशी विनंती आहे.रेल्वेचा वापर करा: जर तुमचा प्रवास खाजगी वाहनाने नसेल, तर आज या दोन शहरांदरम्यान इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन किंवा सिंहगड एक्सप्रेस हेच वाहतुकीचे एकमेव अप्रभावित पर्याय आहेत..Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे ‘द्रुतगती महामार्गा’वर गॅस टँकर उलटला!, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प.वाहतूक पोलिसांचे आवाहन आडोशी बोगद्याजवळ प्रोपिलीन गॅसचा टँकर उलटलाय. त्यातून गळती वाढलीय. खबरदारी म्हणून मुंबई लेनवर वाहतूक बंद करण्यात आलीय. वाहतूक कोंडी झालीय. पुणे लेनची बाजू खालापूर टोल प्लाझापर्यंत वाहतूक कोंडी गेलीय. पुण्याच्या बाजूला १० ते १२ किमी वाहतूक कोंडी झालीय. गॅस लिकेजचं प्रमाण कमी होईपर्यंत वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागेल. पुण्याहून मुंबईला जाणारी वाहतूक ताम्हिणी घाट मार्गे आणि कर्जत मार्गे मुंबई-ठाण्याकडे वाहतूक सुरू केली तर प्रवाशांना कमी त्रास होईल. एनडीआरएफ टीम आणि अपघातग्रस्तांच्या टीम कार्यरत आहेत. शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.