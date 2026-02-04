पुणे

मुंबई एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्पच, पर्यायी मार्ग वापरा; प्रवासाला ४-५ तास जास्त लागू शकतात, ट्राफिक पोलिसांचे आवाहन

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती आहे. या मार्गावर गॅस टँकर अपघातामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली असून पर्यायी मार्ग जारी केले आहेत.
Mumbai Pune Expressway Traffic

Mumbai Pune Expressway Traffic

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई-पुणे महामार्गावर मंगळवार (ता. ३ फेब्रुवारी) रोजी पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या एका टॅंकरचा मोठा अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आडोशी बोगद्याजवळ हा टँकर पलटी झाला असून यामुळे मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. या अपघातानंतर तब्बल ८ तास वाहतूक कोंडी झाली होती. यानंतर आता एक लेन खुली कऱण्यात आली असली तरीही वाहतूक कोंडी कायम असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
Traffic
Mumbai Pune Expressway
traffice
traffice police
Mumbai Pune transport update
traffic congestion solutions

Related Stories

No stories found.