Mumbai Pune Expressway Traffic : बोरघाटातील गॅस गळतीचे संकट टळले! 44 तासांनंतर वाहतूक पूर्वपदावर; मुंबई-पुणे मार्गावरील 'महाकोंडी' सुटली

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर (Mumbai Pune Expressway Traffic) बोरघाटात गॅस गळती झालेला टँकर गुरुवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास हटवण्यात आला. त्यानंतर दीडच्या सुमारास मुंबईकडे जाणारी मार्गिका सुरू करण्यात आली. दरम्यान, मंगळवारी (ता.३) सायंकाळी साडेपाचपासून विस्कळित झालेली वाहतूक तब्बल ४४ तासांनंतर म्हणजेच गुरुवारी दुपारनंतर पूर्वपदावर आली. (Gas Tanker Leak Disrupts Mumbai Pune Expressway Traffic for 44 Hours).आडोशी बोगद्याजवळ उलटलेला ज्वलनशील वायू भरलेला टँकर (Gas Tanker Leak) हटविण्यासाठी प्रशासन, अग्निशमन दल आणि महामार्ग पोलिसांची दमछाक झाली. दरम्यान, सुरक्षेच्या दृष्टीने परिसराची तपासणी करून वायू गळती पूर्णपणे थांबल्यानंतरच वाहतूक सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अडकलेली वाहने, अवजड वाहनांची संख्या आणि बोरघाटातील उतार-चढामुळे परिस्थिती पूर्ववत होण्यास वेळ लागला.

गुरुवारी सकाळच्या सत्रात काही ठिकाणी वाहनांना थांबून-थांबून पुढे जावे लागत होते. खंडाळा घाटातील वाहतूक रात्रीनंतर सुरू झाली असली, तरी सकाळी लोणावळ्याच्या अलीकडे परिस्थिती 'जैसे थे' होती. मळवली-कार्ला मार्गावर कंटेनर बंद पडल्याने महामार्गावर पुन्हा कोंडी झाली. सुमारे पाच-सहा किलोमीटर दूरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. जुन्या महामार्गावर वरसोली टोलनाका ते शिलाटणे, तसेच द्रुतगती मार्गावर खंडाळा ते औंढेदरम्यान वाहतूक खोळंबली. महामार्ग कधी सुरू होणार, याविषयीची माहिती व शाश्वती वाहनचालकांना नव्हती. त्यामुळे चालकांनी वाहनांमध्येच मुक्काम केला.

टोल वसुलीचा फटकाटँकरचा अपघात, वाहतुकीचा खोळंबा झाला असतानाच टोल प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वाहनचालकांची कोंडी झाली. पण, तरीही टोल वसुली सुरूच होती. त्यामुळे 'वेळही गेला आणि पैसाही गेला' अशा कात्रीत प्रवासी अडकले. वाहनचालकांनी समाजमाध्यमांवर संताप व्यक्त केला. अखेर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आयआरबी कंपनीच्या खालापूर नाक्यावरील वाहतूक टोलमुक्त करण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती 'एमएसआरडीसी' अधिकाऱ्यांनी दिली.

सेवा न देता टोल वसूल करणे हा नियमभंग आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांनुसार तीन मिनिटांपेक्षा जास्त प्रतीक्षा व १०० मीटरपेक्षा जास्त रांग असल्यास मोफत सोडणे बंधनकारक आहे.- विजय कुंभार, सामाजिक कार्यकर्ते.