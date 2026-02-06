पुणे

Mumbai Pune Expressway Traffic : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर पुन्हा वाहतूक कोंडी, १० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; सलग चौथ्या दिवशी प्रवाशांना मनस्ताप

Expressway Congestion : मुंबई–पुणे एक्सप्रेस वेवर सलग चौथ्या दिवशी पुन्हा मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. शुक्रवारी सकाळी वीकेंडमुळे वाहनांची संख्या कोंडी वाढली.मंगळवारी गॅस टँकर उलटल्याने तब्बल ३२ तासांची ऐतिहासिक वाहतूक कोंडी झाली.
Mumbai Pune Expressway Traffic

Long queues of vehicles stranded on the Mumbai Pune Expressway near Lonavala

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वर इतिहासातील सर्वात मोठ्या ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडींचा मनस्ताप सहन करावा लागला. मात्र आता पुन्हा आज शुक्रवारी सकाळी वाहतूक कोंडी झाली असून यात शेकडो वाहने अडकली आहेत. वीकेंडमुळे वाहनांची संख्या वाढली असून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर कोंडी झाली आहे. सलग चौथ्या दिवशी प्रवासांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

