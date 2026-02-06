Mumbai Pune Expressway Traffic : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर पुन्हा वाहतूक कोंडी, १० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा; सलग चौथ्या दिवशी प्रवाशांना मनस्ताप

Mumbai Pune Expressway Traffic: मुंबई पुणे एक्सप्रेस वर इतिहासातील सर्वात मोठ्या ३२ तासांच्या वाहतूक कोंडींचा मनस्ताप सहन करावा लागला. मात्र आता पुन्हा आज शुक्रवारी सकाळी वाहतूक कोंडी झाली असून यात शेकडो वाहने अडकली आहेत. वीकेंडमुळे वाहनांची संख्या वाढली असून पुण्याकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवर कोंडी झाली आहे. सलग चौथ्या दिवशी प्रवासांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. .मंगळवारी सायंकाळी गॅस टॅंकर उलटल्यानंतर ३२ तासांपासून वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागला. यात प्रवाशांचे प्रचंड हाल. झाले गुरुवारी सकाळी वाहतूक सुरळीत झाली मात्र लोणावळ्याजवळ बंद पडलेला सिमेंट कंटेनर यामुळे हा मार्ग पुन्हा ठप्प झाला. लोणावळ्या अलीकडे २० किमीपासून वाहनांच्या संथ रांगा पाहायला मिळाल्या. .Mumbai Pune Traffic : पुणे- मुंबई वाहतूक कोंडी, दोन तासाला फक्त १०० मीटर बस पुढे; वड्याचे तुकडे करून खाल्ले, प्रवाशांचा अनुभव थक्क करणारा.पुन्हा आज चौथ्या दिवशी सकाळी विकेंडमुळे वाहनांची संख्या वाढल्याने पुन्हा एकदा वाहतूक कोंडी झाली आहे. मंद गतीने वाहतूक पुण्याच्या दिशेने सरकत आहे. अमृतांजन पूल ते खालापूर टोल नाकादरम्यान १० किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.