Pune Heavy Rain Alert: कर्जत घाटात दरडींचा तडाखा; मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक ठप्प, १६ गाड्या रद्द

Mumbai-Pune Train Cancel: मुंबईसह पुणे आणि राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हाहाःकार माजवला आहे. शहरी भागातील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून रस्ते वाहतूक, हवाई वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. .लोणावळा-कर्जत घाटात दरडींचा तडाखा बसल्याने मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक ठप्प झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे मंकी हिल-खंडाळा हा पाच किलोमीटरचा परिसर प्रभावित झाल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या तब्बल १७ गाड्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. तर ३१ गाड्यांचा मार्ग बदलण्यात आला आहे..Virar Flood Relief: वसई-विरार पुरग्रस्तांसाठी जीवदानी मंदिर संस्थानचा आधार; नगरसेवक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने अन्नछत्र उभारले.रेल्वेमार्गावर दरडी कोसळल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल झाले आहेत. त्यामुळे ८० हून अधिक कर्मचारी, आठ जेसीबींच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर मदतकार्य सुरु आहे. रात्री उशिरा मुंबई-पुणे हा रेल्वेमार्ग सुरळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय..Raigad Ratnagiri Traffic: बार्जेसची धडक बसून सावित्री नदीवरील आंबेत पूल वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद; रायगड-रत्नागिरी दळणवळण ठप्प.दरम्यान, मुसळधार पाऊस, दरड कोसळण्याच्या घटना आणि पूरसदृश परिस्थितीमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. दोन्ही दिशेतील (पुणे-मुंबई आणि मुंबई-पुणे) वाहतूक थांबविण्यात आली असून, नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणाशिवाय पुणे-मुंबई प्रवास करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.