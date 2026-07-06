पुणे

Pune Heavy Rain Alert: कर्जत घाटात दरडींचा तडाखा; मुंबई-पुणे रेल्वे वाहतूक ठप्प, १६ गाड्या रद्द

Heavy rainfall triggered landslides in the Karjat-Khandala ghat section: अतिवृष्टीमुळे मंकी हिल-खंडाळा हा पाच किलोमीटरचा परिसर प्रभावित झाल्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
Mumbai Pune Rain News

Mumbai Pune Rain News

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Mumbai-Pune Train Cancel: मुंबईसह पुणे आणि राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने हाहाःकार माजवला आहे. शहरी भागातील नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून रस्ते वाहतूक, हवाई वाहतूक आणि रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

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