Mumbai-Bengaluru Vande Bharat: मुंबई-बंगळूर ‘वंदे भारत स्लीपर’ पुणेमार्गेच; तिकिटाचे दर राजधानीपेक्षा २० टक्क्यांनी जास्त असणार..

पुणे: मुंबई-बंगळूर या बहुचर्चित 'वंदे भारत स्लीपर'च्या मार्गाबाबत आता स्पष्टता आली आहे. ही रेल्वे पुणे, सोलापूर मार्गावर धावणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. रेल्वे बोर्डातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर याला दुजोरा दिला असून महिना ते दीड महिन्यातच 'वंदे भारत स्लीपर' प्रत्यक्षात धावेल. याचे तिकिटांचे दर 'राजधानी'पेक्षा जास्त असणार आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून 'वंदे भारत स्लीपर' मिरज, हुबळी मार्गे चालवली जाणार असल्याची चर्चा रेल्वे वर्तुळात सुरू होती. यामुळे पुणे आणि सोलापूर मार्गावरील प्रवाशांमध्ये काहीशी नाराजी होती. मिरज मार्गे ही रेल्वे धावल्यास 'वंदे भारत'च्या मार्गात अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. तसेच या मार्गावर अपेक्षित असा प्रवाशांचा प्रतिसाददेखील मिळणे अवघड होते. परिणामी रेल्वे बोर्डाने ही रेल्वे पुणे, सोलापूर मार्गानेच चालवण्याचा निर्णय घेतला..राजधानीपेक्षा सुमारे २० टक्के जास्त तिकिट दर'वंदे भारत स्लीपर'चे तिकीट दर निश्चित करण्यासाठी प्रति किलोमीटरचा दर ठरवण्यात आला. यात 'जीएसटी' अतिरिक्त आकारला जातो. एक हजार किलोमीटरसाठी हे दर ठरवण्यात आले..तृतीय वातानुकूलित (थर्ड एसी) :२.४० प्रति किलोमीटर या दराने २ हजार ४०० रुपये.सेकंड एसी : ३.१० प्रति किलोमीटर या दराने ३ हजार १०० रुपये.फर्स्ट एसी : ३.८० प्रति किलोमीटर या दराने ३ हजार ८०० रुपये.(हे दर जीएसटी वगळून आहेत)राजधानी एक्स्प्रेसचे तिकीट दर (१००० किमी प्रवासासाठी).थर्ड एसी : सुमारे २.१० ते २.१४ प्रति किलोमीटर दराने अंदाजे २,१०० ते २,१४०.सेकंड एसी : सुमारे २.८५ ते २.९१ प्रति किलोमीटर दराने अंदाजे २,८५० ते २,९१०.फर्स्ट एसी : सुमारे ३.५३ ते ३.६० प्रति किलोमीटर दराने अंदाजे ३,५३० ते ३,६००..तिकीट आरक्षणाचे नियमया रेल्वेत आरएसी किंवा प्रतिक्षा यादीतील प्रवाशांना प्रवेश नाही. केवळ निश्चित तिकिटावरच प्रवेश.'वंदे भारत स्लीपर'मध्ये प्रवाशांना किमान ४०० किलोमीटरचे भाडे देणे बंधनकारक असेल. (२०० किमीचा प्रवास असला तरीही ४०० किमीचेच भाडे द्यावे लागेल.)