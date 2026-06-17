पुणे

New Frog Species: नागालँडमध्ये बेडकाच्या नव्या प्रजातीचा शोध; पुण्यातील भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचा संशोधनात सहभाग

Rare amphibian species identified in Northeast India: नागालँडच्या दुर्गम डोंगररांगांतील धबधब्यांजवळ सापडलेल्या ‘अमोलॉप्स कमला’मुळे ईशान्य भारतातील गूढ जैवविविधतेवर नवा प्रकाश; पुण्यातील भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचा मोलाचा वाटा
Scientific Breakthrough: New Frog Species Identified in Northeast India

Scientific Breakthrough: New Frog Species Identified in Northeast India

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: नागालँडच्या दुर्गम डोंगररांगांतील धबधब्यांच्या सान्निध्यात बेडकाची एक नवी प्रजाती सापडली असून, या महत्त्वपूर्ण शोधामुळे ईशान्य भारताच्या जैवविविधतेतील आणखी एक गूढ उलगडले आहे. ‘अमोलॉप्स कमला’ असे या नव्या प्रजातीचे नामकरण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या संशोधनात पुण्यातील भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागीय केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. के. पी. दिनेश यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे.

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