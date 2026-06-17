New Frog Species: नागालँडमध्ये बेडकाच्या नव्या प्रजातीचा शोध; पुण्यातील भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थेच्या शास्त्रज्ञांचा संशोधनात सहभाग

पुणे: नागालँडच्या दुर्गम डोंगररांगांतील धबधब्यांच्या सान्निध्यात बेडकाची एक नवी प्रजाती सापडली असून, या महत्त्वपूर्ण शोधामुळे ईशान्य भारताच्या जैवविविधतेतील आणखी एक गूढ उलगडले आहे. ‘अमोलॉप्स कमला’ असे या नव्या प्रजातीचे नामकरण करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या संशोधनात पुण्यातील भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थेच्या पश्चिम विभागीय केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. के. पी. दिनेश यांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.ईशान्य भारतातील समृद्ध आणि अद्याप पूर्णपणे अभ्यास न झालेल्या जैवविविधतेवर या संशोधनामुळे नवा प्रकाश पडला आहे. नागालँडमधील किफिरे जिल्ह्यातील सिंगरेप गावाजवळील डोंगराळ आणि वेगाने वाहणाऱ्या पाण्याच्या अधिवासात शिलाँग येथील ‘झेडएसआय’च्या शास्त्रज्ञांना या बेडकाचे नमुने आढळले होते. या नमुन्यांचे सविस्तर आकारवैशिष्ट्यीय आणि रेण्वीय (मॉलिक्युलर) विश्लेषण करण्यात आले. .या अभ्यासातून संबंधित प्रजाती ‘अमोलॉप्स इंडोबर्मनेन्सिस’ समूहातील स्वतंत्र उत्क्रांतिजन्य वंशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे स्पष्ट झाले. या संशोधनात डॉ. भास्कर सैकिया, डॉ. विक्रमजित सिन्हा, डॉ. शबनम अन्सारी, डॉ. प्रबीर नारायण कोनवार, डॉ. मृदुलकुमार बोरठाकूर आणि डॉ. के. पी. दिनेश यांचा सहभाग होता. संशोधनाचा शोधनिबंध नुकताच ‘रेकॉर्डस् ऑफ द झूलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ या विज्ञानपत्रिकेत प्रसिद्ध झाला आहे..आशियातील धबधब्यांजवळ राहणाऱ्या ‘अमोलॉप्स’ वंशात सध्या ९० प्रजातींची नोंद असून त्यापैकी २० प्रजाती भारतात आढळतात. संशोधकांच्या मते, पूर्वी एकाच प्रजातीच्या नावाखाली ओळखल्या जाणाऱ्या ‘अमोलॉप्स इंडोबर्मनेन्सिस’ समूहात प्रत्यक्षात अनेक स्वतंत्र आणि गुप्त प्रजातींचा समावेश असू शकतो. नव्या संशोधनामुळे या समूहातील विविध स्वतंत्र वंशरेषा समोर आल्या असून ‘अमोलॉप्स कमल’ ही त्यापैकीच एक महत्त्वाची प्रजाती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..दरम्यान, नागालँडमधील दुर्गम डोंगराळ भाग आणि एकाकी जलप्रवाहांच्या परिसंस्थांमध्ये अजूनही अनेक अल्पपरिचित उभयचर प्रजातींचा वावर असल्याचे डॉ. विक्रमजित सिन्हा यांनी नमूद केले, तर उभयचरांच्या वर्गीकरणात रेण्वीय तंत्रज्ञानाची भूमिका महत्त्वाची आहे. आकाराने सारख्या दिसणाऱ्या प्रजातींची अचूक ओळख पटविण्यासाठी अशा अभ्यासांची आवश्यकता असल्याचे डॉ. के. पी. दिनेश यांनी सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...भारताची समृद्ध जैवविविधता समजून घेण्यासाठी सातत्यपूर्ण क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि वैज्ञानिक दस्तावेजीकरणाला विशेष महत्त्व आहे. ‘अमोलॉप्स कमला’चा शोध हा ईशान्य भारतातील अद्याप कमी अभ्यासलेल्या प्राणिवैविध्याकडे लक्ष वेधणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे.- डॉ. धृती बॅनर्जी, संचालक, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.